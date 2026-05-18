Trump az utolsó pillanatban fújta le a holnapi támadást, de a legrosszabbra készül az amerikai hadsereg

Katar, Szaúd-Arábia, valamint az Egyesült Arab Emírségek vezetői arra kérték Donald Trump amerikai elnököt, hogy halassza el az Irán ellen holnapra tervezett katonai támadást, mivel jelenleg komoly tárgyalások zajlanak. Az elnök a Truth Social-on úgy fogalmaz, hogy az arab vezetők szerint "olyan megállapodás születik majd, amely nagyon elfogadható lesz az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Közel-Kelet valamennyi országa és azon túl más országok számára is." A megállapodás fontos része lesz, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere.
"(...) utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine tábornokot, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, valamint az Egyesült Államok haderejét, hogy
holnap nem hajtjuk végre az Irán elleni tervezett támadást.
Ugyanakkor azt is elrendelte az elnök, hogy
a csapatok álljanak készen egy teljes körű, nagyszabású Irán elleni támadás azonnali megindítására,
amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást elérni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas pofont kapott a világ leggazdagabb embere: kimondták a végső szót a gigaperben
Fókuszban a mesterséges intelligencia.
Kiszivárogtak a részletek: gigantikus, milliárd eurós hadibeszerzésbe kezdett egy európai nagyhatalom
A szállításokat 2026 novemberéig kell teljesíteni.
Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet
Elégtelennek tartják a Teherántól kapott tűzszüneti javaslatot.
Megállíthatatlanul terjed az új halálos vírustörzs, amely ellen sem gyógyszer, sem vakcina nem létezik
Hetekig észrevétlenül pusztított a gyilkos kór, mire észbe kaptak a hatóságok.
Félelmetes fegyverhez juthat Ukrajna - a RUTA sok mindent megváltoztat a harcmezőn
Gőzerővel folyik a fejlesztés.
Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra
Mága Zoltán kifejezetten politikai indoklással kért pénzt a kulturális minisztertől.
Különös manőver a tengeren: napokig nem mozdulhatott a gigantikus olajszállító, amíg az Egyesült Államok rá nem bólintott
Öt napon keresztül tartóztatták fel.
Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban
Soha nem látott bedőlési hullámról jelentett a Fitch.
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?