Trump az utolsó pillanatban fújta le a holnapi támadást, de a legrosszabbra készül az amerikai hadsereg

Katar, Szaúd-Arábia, valamint az Egyesült Arab Emírségek vezetői arra kérték Donald Trump amerikai elnököt, hogy halassza el az Irán ellen holnapra tervezett katonai támadást, mivel jelenleg komoly tárgyalások zajlanak. Az elnök a Truth Social-on úgy fogalmaz, hogy az arab vezetők szerint "olyan megállapodás születik majd, amely nagyon elfogadható lesz az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Közel-Kelet valamennyi országa és azon túl más országok számára is." A megállapodás fontos része lesz, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere.

"(...) utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine tábornokot, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, valamint az Egyesült Államok haderejét, hogy

holnap nem hajtjuk végre az Irán elleni tervezett támadást.

Ugyanakkor azt is elrendelte az elnök, hogy

a csapatok álljanak készen egy teljes körű, nagyszabású Irán elleni támadás azonnali megindítására,

amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást elérni.

