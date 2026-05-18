  • Megjelenítés
Trump az utolsó pillanatban fújta le a holnapi támadást, de a legrosszabbra készül az amerikai hadsereg
Globál

Trump az utolsó pillanatban fújta le a holnapi támadást, de a legrosszabbra készül az amerikai hadsereg

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az Irán ellen keddre tervezett katonai csapást, miután Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetői arra kérték, hogy adjon időt a folyamatban lévő tárgyalásoknak. Az arab vezetők szerint olyan átfogó megállapodás van kialakulóban, amely az Egyesült Államok és a közel-keleti térség számára egyaránt elfogadható lesz, és kizárja, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Trump ugyanakkor utasította az amerikai haderőt, hogy álljon készen egy azonnali, nagyszabású támadás megindítására, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre.

Katar, Szaúd-Arábia, valamint az Egyesült Arab Emírségek vezetői arra kérték Donald Trump amerikai elnököt, hogy halassza el az Irán ellen holnapra tervezett katonai támadást, mivel jelenleg komoly tárgyalások zajlanak. Az elnök a Truth Social-on úgy fogalmaz, hogy az arab vezetők szerint "olyan megállapodás születik majd, amely nagyon elfogadható lesz az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Közel-Kelet valamennyi országa és azon túl más országok számára is." A megállapodás fontos része lesz, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere.

"(...) utasítottam Pete Hegseth hadügyminisztert, Daniel Caine tábornokot, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, valamint az Egyesült Államok haderejét, hogy

holnap nem hajtjuk végre az Irán elleni tervezett támadást.

Ugyanakkor azt is elrendelte az elnök, hogy

Még több Globál

Jóváhagyta Kijev: idul a különleges művelet Oroszország ellen

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Bemondta Zelenszkij: nagy bajban vannak az oroszok, zuhan a finomítói kapacitás

a csapatok álljanak készen egy teljes körű, nagyszabású Irán elleni támadás azonnali megindítására,

amennyiben nem sikerül elfogadható megállapodást elérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility