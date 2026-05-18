Váratlan húzás Oroszországtól: a világ egyik legszegényebb országából viszik a katonákat az ukrán frontra

Moszkva egyre súlyosabb utánpótlási problémákkal néz szembe az ukránokkal vívott háborúban, emiatt növekvő jelentőséget tulajdonít a külföldről toborzott katonáknak. A laphoz eljutott információk szerint Oroszország Jemenben igyekszik harcosokat találni, őket magas pénzügyi juttatásokkal és orosz állampolgárság ígéretével igyekeznek meggyőzni. Az Arab-félsziget délnyugati csücskében található ország az súlyos káoszba süllyedt az elmúlt években, több fegyveres frakció harcol egymással a hatalomért. Ebben ugyanakkor

az oroszok nem tettek különbséget, a lázadó húszikat ugyanúgy várnak a fegyveres testületben, mint a térségi olajmonarchiák által támogatott milicistákat.

Moszkva stratégiája viszonylag egyszerű: jóval magasabb jövedelemmel kecsegtetnek, mint amennyit a fegyveresek helyben kapnának, ezért vonzóak tűnik a csatlakozás. Az orosz taktika része emellett, hogy a korábbi tapasztalatukat emelik ki, hangsúlyozva, hogy a jemeni harcosok a „világ bármelyik frontvonalán megállják a helyüket”. A beszámoló szerint sok helyi tisztában van azzal, hogy az ukrajnai hadszíntér jóval veszélyesebb, mint amit helyben korábban megtapasztaltak, de ez sem tántorít el mindenkit.

Nem kirívó eset, hogy Oroszország megpróbál szegényebb országokban toborozni fegyvereseket, visszatérő, hogy átveréssel csábítanak el embereket. Ilyenkor azt ígérik, hogy polgári munkakörben kell majd dolgozniuk, esetleg a frontvonaltól távol kell teljesíteniük feladatokat.

A valóságban ezzel szemben gyakran minimális kiképzést követően a frontvonalon találják magukat a fegyveresek.

A Middle East Eyenek nyilatkozó források szerint ez Jemenben nem volt igaz, pontosan jól tudta mindenki, hogy hová fognak kerülni. A jelentések szerint mintegy 15 ezer dollárnyi előleget, majd havi 5 ezer dollárnyi jövedelmet ígértek, ami rendkívül csábító összeg. Az eddigi tapasztalatok alapján több jemeni katona hunyt már el az ukrajnai harcmezőkön, mégis egyre többen döntenek az országban a csatlakozás mellett.

Az orosz hadsereg egyéves kontraktust ajánl, ebben az időszakban tilos elhagyni a fegyveres testületet. A jemeniek arról számoltak be, hogy a kelet-európai fronton tapasztalt körülmények jóval súlyosabbak, mint amit ők korábban hazájukban átéltek. A figyelmeztetés ugyanakkor nem jut el mindenhová. A háborúban elesett jemeniekről szóló beszámolók száma is növekszik. A világ egyik legszegényebb országában elsősorban a megélhetési kérdések dominálnak, ez rengeteg embernek meggyőző a háborúhoz. Nem Jemen az egyetlen hely, ahonnan Moszkva harcosokat toboroz, több afrikai és ázsiai országban aktívan próbálják meggyőzni a tapasztalt katonákat, hogy jó fizetség ellenében csatlakozzanak.

