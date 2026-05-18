Váratlan húzás Oroszországtól: a világ egyik legszegényebb országából viszik a katonákat az ukrán frontra

Moszkva egyre súlyosabb utánpótlási problémákkal néz szembe az ukránokkal vívott háborúban, emiatt növekvő jelentőséget tulajdonít a külföldről toborzott katonáknak. A laphoz eljutott információk szerint Oroszország Jemenben igyekszik harcosokat találni, őket magas pénzügyi juttatásokkal és orosz állampolgárság ígéretével igyekeznek meggyőzni. Az Arab-félsziget délnyugati csücskében található ország az súlyos káoszba süllyedt az elmúlt években, több fegyveres frakció harcol egymással a hatalomért. Ebben ugyanakkor
az oroszok nem tettek különbséget, a lázadó húszikat ugyanúgy várnak a fegyveres testületben, mint a térségi olajmonarchiák által támogatott milicistákat.
Moszkva stratégiája viszonylag egyszerű: jóval magasabb jövedelemmel kecsegtetnek, mint amennyit a fegyveresek helyben kapnának, ezért vonzóak tűnik a csatlakozás. Az orosz taktika része emellett, hogy a korábbi tapasztalatukat emelik ki, hangsúlyozva, hogy a jemeni harcosok a „világ bármelyik frontvonalán megállják a helyüket”. A beszámoló szerint sok helyi tisztában van azzal, hogy az ukrajnai hadszíntér jóval veszélyesebb, mint amit helyben korábban megtapasztaltak, de ez sem tántorít el mindenkit.
Nem kirívó eset, hogy Oroszország megpróbál szegényebb országokban toborozni fegyvereseket, visszatérő, hogy átveréssel csábítanak el embereket. Ilyenkor azt ígérik, hogy polgári munkakörben kell majd dolgozniuk, esetleg a frontvonaltól távol kell teljesíteniük feladatokat.
A valóságban ezzel szemben gyakran minimális kiképzést követően a frontvonalon találják magukat a fegyveresek.
A Middle East Eyenek nyilatkozó források szerint ez Jemenben nem volt igaz, pontosan jól tudta mindenki, hogy hová fognak kerülni. A jelentések szerint mintegy 15 ezer dollárnyi előleget, majd havi 5 ezer dollárnyi jövedelmet ígértek, ami rendkívül csábító összeg. Az eddigi tapasztalatok alapján több jemeni katona hunyt már el az ukrajnai harcmezőkön, mégis egyre többen döntenek az országban a csatlakozás mellett.
Az orosz hadsereg egyéves kontraktust ajánl, ebben az időszakban tilos elhagyni a fegyveres testületet. A jemeniek arról számoltak be, hogy a kelet-európai fronton tapasztalt körülmények jóval súlyosabbak, mint amit ők korábban hazájukban átéltek. A figyelmeztetés ugyanakkor nem jut el mindenhová. A háborúban elesett jemeniekről szóló beszámolók száma is növekszik. A világ egyik legszegényebb országában elsősorban a megélhetési kérdések dominálnak, ez rengeteg embernek meggyőző a háborúhoz. Nem Jemen az egyetlen hely, ahonnan Moszkva harcosokat toboroz, több afrikai és ázsiai országban aktívan próbálják meggyőzni a tapasztalt katonákat, hogy jó fizetség ellenében csatlakozzanak.
Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images
Teljesen leválna az USA-ról a NATO egyik legerősebb hatalma - Új vadászgépet villantottak
Jön fel a török hadiipar.
Olyan fegyverrel néz szembe Oroszország, amilyennel még sosem: lehullt a lepel a Brave-1-ről
Az ukrán védelmi miniszter videón mutatta be a saját fejlesztésű KAB-ot.
Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért
Megszűnt a mezőgazdasági aszály.
Egy nagy választás kis vesztese: a német kisebbség búcsúja a lengyel parlamenttől
A magas részvétel nem mindenkinek jó hír.
Végrehajtás indult Balásy Gyula államnak felajánlott cégei ellen
Pedig tartalékuk lenne.
Vége a gigantikus hadihajók korának? - Leleplezte az Egyesült Államok a villámgyors, legénység nélküli flottáját
Afrika partjai mentén tesztelték a GARC-Lightfish kombináció képességeit.
Drága szabadság: pár nap alatt csaknem 1 milliárd forintnyi összeget dobtak össze Zelenszkij volt jobbkezének
Andrij Jermak óvadék ellenében szabadulhatott.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára!
Mutatjuk a legfrissebb számokat.
Megkeresed a havi 400 ezret? Már rég prémium ügyfél vagy, csak nem tudsz róla
Sokan évek óta ugyanazt az elavult, ezer sebből vérző bankszámlát használják, miközben a fizetésük időközben jelentősen nőtt. Pedig ma már egy kis odafigyeléssel, vagy magasabb (400 ezer
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?