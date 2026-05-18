Vége a gigantikus hadihajók korának? - Leleplezte az Egyesült Államok a villámgyors, legénység nélküli flottáját

A gyakorlat során két rendszert integráltak: a nagy sebességű GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft) autonóm felderítő járművet, valamint a Lightfish pilóta nélküli felderítőrendszert. A manőverek lényege a többrétegű autonóm tengeri hadviselés volt, amely a folyamatos megfigyelést összekapcsolta a gyorsreagálású elfogóképességgel.

A gyakorlat során a parti irányítóállomások kezelői a Lightfish rendszerrel azonosították a szimulált ellenséges hajókat, majd a GARC járműveket vetették be az elfogási manőverekhez.

A GARC egy nagy sebességű, pilóta nélküli felszíni jármű, amelyet felderítésre, elfogási feladatok támogatására és gyors közbelépésre optimalizáltak. Kompakt mérete és autonóm navigációs képessége lehetővé teszi, hogy zsúfolt és sekély part menti vizeken is hatékonyan működjön. Ezeken a területeken a nagyobb hadihajók gyakran komoly manőverezési korlátokkal szembesülnek.

A bemutatott képesség az amerikai haditengerészet afrikai expedíciós, pilóta nélküli hadviselési modelljének egyik eddigi legvilágosabb műveleti demonstrációja. A hagyományos tengerészeti erők telepítésével szemben – amely rombolók, part menti harci hajók vagy járőrhajók Európából és az Egyesült Államokból történő átvezénylését igényli – az Obangame Express során alkalmazott dróncsomag légi vagy tengeri úton is gyorsan a műveleti területre juttatható. Ezt követően a rendszer akár órák alatt is aktiválható.

Az ilyen rendszerek alkalmazása jelentősen csökkenti a kikötővédelem, a part menti megfigyelés és a tengeri feltartóztató műveletek reagálási idejét, ráadásul olcsóbb is, mint a legénységgel dolgozó hajók bevetése. Ez a képesség különösen azokban a régiókban kulcsfontosságú, ahol az állandó haditengerészeti jelenlét fenntartása logisztikailag nehézkes.

