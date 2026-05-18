Végzetes laborhiba történt: tömeges fertőzést és rengeteg áldozatot követelt a gyorsan terjedő kór

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány már az egyik legnagyobb ismert járvánnyá duzzadt, mire a hatóságok hivatalosan is megerősítették a fertőzéseket. Egy sor hiba és mulasztás késleltette a felismerést, ez lehetővé tette, hogy a vírus észrevétlenül terjedjen a lázadók által ellenőrzött területeken, és átterjedjen a szomszédos Ugandába is - írja a Reuters.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány az északkeleti Ituri tartományban összpontosul, amely gyenge egészségügyi infrastruktúrával és fegyveres konfliktusokkal küzd. Az első ismert beteg – egy egészségügyi dolgozó – április 24-én halt meg a tartomány székhelyén, Buniában, miután lázas, hányásos és vérzéses tünetek jelentkeztek nála. Mivel az elhunytról a helyiek azt hitték, hogy valamilyen rejtélyes betegség végzett vele, a hagyományos temetési szertartáson a gyászolók érintkeztek a holttesttel. Ez a gyakorlat végül tömeges fertőzésekhez vezetett. A Mongbwalu városában élők elmondása alapján napi hat-nyolc halálesetet regisztráltak,

az áldozatok száma csak ezen a településen 60-80 főre tehető.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig 80 gyanús halálesetet, 8 laboratóriumilag megerősített és 246 feltételezett esetet jelentett Kongóban, bár a valós számok ennél jóval magasabbak lehetnek. A szervezet május 5-én értesült az ismeretlen, magas halálozási aránnyal járó megbetegedésekről, és azonnal egy gyorsreagálású csoportot küldött a térségbe.

A felismerés késedelmében kulcsszerepet játszott egy laboratóriumi hiba is.

A buniai laboratórium a zairei ebolavírus-törzs kimutatására alkalmas tesztkészleteket használt. Ennek oka, hogy a korábbi kongói járványok – köztük a 2018–2020-as, több mint 2200 áldozatot követelő keleti járvány – szinte kivétel nélkül ehhez a törzshöz kapcsolódtak. A mostani fertőzéseket azonban a Bundibugyo-törzs okozza. Ez a változat legutóbb 2012-ben jelent meg az országban, becsült halálozási aránya pedig 25-40 százalék közötti. Amikor a tesztek negatív eredményt mutattak a zairei törzsre, a helyi labor egyszerűen félretette a mintákat ahelyett, hogy továbbküldték volna azokat a fővárosba, Kinshasába, ahol el tudták volna végezni a genetikai szekvenálást. Amikor végül mégis eljuttatták a mintákat a fővárosba, azok a szükséges 4 fok helyett 17 Celsius-fokon érkeztek meg. Ráadásul milliliter helyett csupán mikroliteres mennyiségben szállították őket, ami jelentősen korlátozta az elvégezhető vizsgálatok számát.

Afrika vezető közegészségügyi hatósága május 15-én jelentette be hivatalosan a járványt. Másnap Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A Nemzetközi Egészségügyi Előírások történetében ez volt az első alkalom, hogy ezt előzetes szakértői bizottsági ülés nélkül tették meg.

A helyzetet tovább súlyosbítja a külföldi segélyekből származó finanszírozás drasztikus csökkentése.

Ez már korábban is meggyengítette a kelet-kongói egészségügyi szolgáltatásokat és a járványügyi megfigyelőrendszereket. A Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) helyi koordinátora szerint Ituri tartomány egészségügyi intézményeiben gyakorlatilag egyáltalán nem áll rendelkezésre megfelelő védőfelszerelés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images