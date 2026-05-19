A belarusz zsarolástól a balkáni tranzitfolyosóig – Közép-Európa a migrációs adatok tükrében

2026 februárjában 46 420 első alkalommal menedékjogot kérő nem uniós állampolgár nyújtott be nemzetközi védelem iránti kérelmet az EU-tagállamokban, ami 21%-os éves és 9%-os havi csökkenést jelent. Magyarországon a január-februári mérleg ugyanazt mutatja, mint egy évvel ezelőtt: 15, azaz tizenöt EU-n kívüli állampolgár által benyújtott menedékkerelmet. A grafikonok mélyebb elemzése azonban izgalmas folyamatokat tárt elénk.

2026 februárjában 46 420 első alkalommal menedékjogot kérő személy (nem uniós állampolgár) nyújtott be nemzetközi védelem iránti kérelmet az EU-tagállamokban, ami 21%-os csökkenést jelent 2025 februárjához (59 080) és 9%-os csökkenést 2026 januárjához (51 160) képest.

Az Eurostat, az EU statisztikai hivatala által hétfőn közzétett havi menekültügyi adatokból az is kiderül, hogy emellett 9 080 ismételt kérelmet nyújtottak be, ami 12%-os éves növekedést (8 090), de 4%-os havi csökkenést (9 500) mutat.

Az EU-s menedékkérelmek hullámzása: csúcs és tartós visszaesés

Az Európai Unióban az első alkalommal menedéket kérők száma 2023 októberében érte el a pandémia utáni időszak legmagasabb szintjét, amikor közel 115 000 kérelmet nyújtottak be egyetlen hónap alatt. Ezt a megugrást több egymást erősítő tényező hajtotta: az afganisztáni tálib hatalomátvétel nyomán évek óta tartó afgán menekülthullám, a szíriai konfliktus folytatódása, a szubszaharai Afrika instabil övezeteiből érkező migránsok növekvő száma, valamint a 2023 őszén hirtelen megjelenő, korábban soha nem látott török kérelmezői hullám.

A 2023-as lokális csúcsot követően határozott és tartós csökkenés indult meg: 2024-ben az EU egészében 13%-kal, 2025-ben pedig további 27%-kal esett vissza az első kérelmek száma. Ebben döntő szerepet játszott a Közép-Mediterrán és a Nyugat-Balkáni migrációs útvonalak jelentős szűkülése, a tagállami és uniós határvédelem erősítése, valamint az Aszad-rezsim 2024 decemberi bukása után a szír kérelmezők számának drasztikus, 73%-os visszaesése – sokan ugyanis hazatértek, vagy a politikai fordulat bizonytalanná tette a kérelmek kimenetelét.

Magyarország: jogi zárlatból szűk nyitás

Magyarország menedékkérelmekre vonatkozó adatai 2020 után szinte nullára estek vissza, miután a kormány bevezette a nagykövetségi eljárást: kérelmet ettől fogva kizárólag a belgrádi vagy a kijevi magyar nagykövetségen lehetett benyújtani, a határon tartózkodók számára a belépés és a kérelem benyújtásának lehetősége lényegében megszűnt. Ez a rendszer az EU-joggal összeegyeztethetetlen – az Európai Bíróság ezt több ítéletben is megerősítette, és 2024-ben 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, amely napi 1 millió euróval növekszik.

A zöld görbén látható minimális havi ingadozások, illetve a 2025 végén és 2026 elején tapasztalható enyhe emelkedés mögött azonban nem szabad mély szakpolitikai fordulatot keresni. Mivel a hazai esetszámok elhanyagolhatóak, a grafikonon kirajzolódó 5-ös, 10-es vagy 15-ös töréspontok valójában az Eurostat azon adatvédelmi kerekítési szabályainak (*controlled rounding*) a következményei, amelyek az alacsony esetszámú tagállamoknál hivatottak biztosítani az anonimitást.

A minimális elmozdulás mögött legfeljebb egy 2025-ös törvénymódosítás állhat, amely eltörölte az „illegális belépés feltételét": a már fogva tartott vagy kötelező tartózkodási helyen lévő személyek ettől fogva benyújthatták kérelmüket. Ez a változás azonban csak egy rendkívül szűk jogi kiskaput nyitott meg – az abszolút számok (havi 5–15 fő) töredékei az uniós átlagnak, és inkább bírósági kényszerre, mintsem tényleges politikaváltásra utalnak.

Két görbe, két különböző logika

A grafikon legfontosabb tanulsága nem a számok önmagában vett alakulása, hanem az a strukturális szakadék, amelyet a két görbe együtt megjelenít. Az uniós adatokat geopolitikai válságok, migrációs útvonalak és az EU közös menekültügyi rendszerének változásai formálják – ezek a folyamatok nagyrészt Magyarország határain kívül dőlnek el.

A magyar görbe ezzel szemben szinte kizárólag belpolitikai döntések és az EU-val folytatott jogi csatározások függvénye, és érzéketlen az uniós trendet meghatározó külső sokkokra. A két görbe így nem ugyanazon jelenség két vetülete, hanem

két fundamentálisan eltérő menekültügyi logika lenyomata: az egyik a befogadás és a kereslet-kínálat dinamikájára reagál, a másik a befogadás adminisztratív minimalizálására épül.

Ez a divergencia egyúttal azt is előrevetíti, hogy az EU Paktum a Migrációról és a Menekültügyről keretében várható kötelező felelősségmegosztás Magyarország számára különösen éles politikai konfliktust ígér.

Az alábbi grafikonon a magyarországi éves menedékkérelmi adatokat ábrázoltuk, külön kiemelve a 2020-szal kezdődő időszakot a korábbiakhoz képest rendkívül alacsony számok miatt.

Kiemelt adatok az EU-s kérelmekről

A legtöbb menedékkérő venezuelai

2026 februárjában a venezuelaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (6 835 első alkalommal kérelmet benyújtó), őket az afgánok (4 325), a bangladesiek (3 450) és az egyiptomiak (1 815) követték.

Olaszország, Spanyolország, Franciaország és Németország fogadta az első alkalommal menedékkérelmet benyújtók 77%-át

Olaszország (10 560), Spanyolország (10 410), Franciaország (7 900) és Németország (6 985) fogadta a legtöbb első alkalommal menedékkérelmet benyújtót, ami az EU-ban az összes első alkalommal menedékkérelmet benyújtó 77%-át tette ki.

A lakosságszámhoz viszonyítva a legtöbb menedékkérő Görögországé

2026 februárjában az EU-ban százezer főre 10,3 első alkalommal menedékkérelmet benyújtó személy jutott. Az egyes EU-tagállamok népességéhez viszonyítva (2025. január 1-jén) a legmagasabb arányt Görögországban (34,3) regisztrálták, megelőzve Spanyolországot (21,2) és Írországot (18,4).

1,20 millió elbírálásra váró kérelem

2026. február végén 1,20 millió kérelem várt elbírálásra az EU-ban, ami 1%-os növekedést jelent az előző hónaphoz (1,19 millió) képest, míg 2025. február végéhez (1,25 millió) viszonyítva ez 4%-os csökkenést jelentett.

2026. február végén Németország (291 245) jelentette a legtöbb függőben lévő kérelmet, megelőzve Spanyolországot (251 140) és Olaszországot (237 485; alacsony megbízhatóság).

1 015 kísérő nélküli kiskorú nyújtott be menedékjog iránti kérelmet

A rendelkezésre álló adatok alapján 2026 februárjában 1 015 kísérő nélküli kiskorú nyújtott be első alkalommal menedékjog iránti kérelmet az EU-ban. A legtöbb kísérő nélküli kiskorú Szomáliából (215), Venezuelából (165), Afganisztánból (105), Egyiptomból (80) és Guineából (55) érkezett.

Azok az EU-tagállamok, amelyek a legtöbb menedékjog iránti kérelmet kaptak kísérő nélküli kiskorúaktól, Németország (255), Spanyolország (190), Hollandia és Franciaország (mindkettő 130) valamint Görögország (115) voltak.

Régiós baj-társak

Az alábbiakban csak az éves adatokat, ezen belül a román, lengyel és szlovén görbéket vesszük górcső alá, mivel ezekben látszanak a legdrámaibb változások.

Előtte viszont vessünk egy gyors pillantást a januári és a februári adatokra is! Ezek azt mutatják, hogy az EU-n kívüli állampolgároktól érkező első menedékkérelmek száma év/év alapon mindhárom vizsgált országban csökkent, a legdrasztikusabban Lengyelországban, míg hó/hó alapon Lengyelországban minimális volt a csökkenés (455-ről 430-ra), és Szlovéniában még emelkedett is a kérelmek száma (125-ről 180-ra).

Románia: a Balkán-útvonal forgalmának felfutása és visszaesése

Ugyan a grafikonra nem került rá, de Románia 2017-től regisztrált egyre több menedékkérelmet - ebben az évben 153%-kal 4700-ra ugrott a számuk. Az emelkedés szorosan összefügg a Nyugat-Balkáni migrációs útvonal aktivizálódásával: 2021-ben a Balkán-útvonal mentén fekvő EU-s tagállamokban jelentősen megugrott a menedékkérelmek száma, amit elsősorban az afgán kérelmezők több mint megháromszorozódása hajtott.

A csúcspont után azonban gyors fordulat következett: a romániai kérelmek száma 2022-ban 12 ezer felett volt, míg 2024-re mindössze 2265-re, tavaly pedig 1145-re esett vissza – részben a szerb hatóságokkal való koordinált fellépések, a fokozott határőrizeti műveletek és a Nyugat-Balkáni útvonal egészén bekövetkezett változások eredményeként. Románia tehát alapvetően tranzitország maradt: az emelkedés és az esés egyaránt az útvonal egészének forgalmát tükrözi, nem pedig a klasszikus célország-jelleget.

Lengyelország: hibrid fegyver a határon

A lengyel görbe meredek emelkedése 2020-tól nem spontán migrációs nyomás, hanem egy tudatosan eszkalált geopolitikai válság következménye. Alekszandr Lukasenko belarusz elnök 2021-től vízumkönnyítésekkel és szervezett transzferekkel csatornázta az Irakból, Szíriából és Afganisztánból érkező migránsokat az EU–Belarusz határra, az EU-val szembeni szankciók megtorlásaként. A kérelmek száma ezért nem a klasszikus migrációs keresletet követi, hanem egy mesterséges politikai nyomást tükröz.

A 2024-es csúcspontot követő, 2025-ös visszaesés hátterében egyrészt a belarusz nyomás részleges enyhülése, másrészt egy határozott szakpolitikai fordulat áll. Lengyelország 2024-ben rekordszámú kérelmet (14 445) regisztrált – ez előzetes adat, amelyet a végleges Eurostat-közlés még módosíthat –, majd 2025 márciusában törvénybe iktatta a menedékjog ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét a belarusz határszakaszon. A határátlépési kísérletek és a tényleges menedékkérelmek két különböző mutató: az előbbi a belarusz hibrid nyomást méri, az utóbbi a lengyel hatóságok általi befogadási hajlandóságot – a kettő együtt rajzolja ki a teljes képet.

Szlovénia: a Balkán-útvonal kapuállomása

Szlovénia görbéje a Nyugat-Balkáni útvonal ritmusát követi, azzal a sajátos vonással, hogy az ország kevésbé célállomás, mint inkább átmenő pont. 2021-ben az afgán kérelmezők száma Szlovéniában megháromszorozódott, a kérelmek közel 50%-os növekedést hoztak (5220), majd a 2022–2023-as időszakban ez a trend tovább erősödött.

2023-ban a szlovén rendőrség 60 587 szabálytalan határátlépést rögzített – 90%-kal többet, mint egy évvel korábban –, ugyanakkor a közel 59 000 védelmi szándéknyilatkozatból mindössze 7185 tényleges kérelem született. Ez az óriási aránytalanság azt jelzi, hogy a kérelmezők túlnyomó többsége nem maradt Szlovéniában, hanem továbblépett nyugat felé.

A 2024-es csökkenést a Balkán-útvonal összforgalmának visszaesése magyarázza: ekkor mintegy 44 000 személy jelezte védelmi szándékát, de csak körülbelül 5 500 kérelmet nyújtottak be, miközben a kérelmezők 88%-a még a regisztráció előtt elhagyta az országot. Ez a csökkenő trend és a kifejezett tranzitjelleg 2025-ben is tartós maradt, amikor a menedékkérelmek száma tovább mérséklődött, és 4 000 alá esett.

