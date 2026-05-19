Akcióba lendült a NATO vadászgépe: kilőtte Ukrajna fegyverét, mást sejtenek a háttérben
A NATO egyik tagállama lelőtt egy ukránnak azonosított drónt, de az eset miatt nem Kijevet hibáztatják – számolt be a Reuters.

A NATO vadászgépe megsemmisítette Észtország légtere felett a légtérbe (minden valószínűség szerint) véletlenül tévedő – feltételezett – ukrán drónt. Az esettel tovább növekedett a térséget érintő légtérsértések száma, miközben Kijev növeli a nyomást a szomszédos Oroszországon. Kedden egy drón hatolt be a balti államok légterébe, emiatt Lettország riadót rendelt el és figyelmeztette a keleti határvidéken élő lakosságot, hogy maradjanak otthon. Az érkező eszköz miatt a térség légterének védelmét ellátó NATO vadászgépek is a levegőbe emelkedtek, ezek közül az egyik semmisítette meg a fenyegetést.

Az eset nem egyedi, március óta több ország is jelezte, hogy illetéktelen ukrán drónok léptek be a légterükbe, Lettországban az egyik ilyen incidens kormányválsághoz vezetett.

Az észt hadsereg közleménye szerint az ukrán drón a helyi idő szerint délelőtt 9 órakor lépett be az ország légterébe Oroszország felől. Az észlelést követően 14 perccel egy román vadászgép egyetlen rakéta kilövésével megsemmisítette a drónt. A közlemény ugyanakkor nem Kijevet nevezte meg felelősnek:

Az incidens Oroszország által végzett intenzív elektronikus hadviselés, többek között GPS-hamisítás és zavarás mellett történt

– jelentették ki.

Közölték, hogy az eszközt már az érkezést megelőzően is szemmel tartották. A NATO vizsgálatokat folytat az ügyben. A közeli Lettországban ennél jóval nagyobb pánikot okozott egy drón (nem tisztázott, hogy ez ugyanaz volt-e, mint amelyik a szomszédos Észtországba belépett), leállt a vonatközlekedés, bezártak a boltok és a kilencedikes osztályosok országos vizsgáit felfüggesztették. A kormány ugyanakkor szintén Moszkvát nevezte meg felelősnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

