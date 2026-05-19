Aláírták a paktumot: évtizedes lemaradást dolgoznak le egyetlen húzással a NATO-tagállamban
Globál

Portfolio
Görögország jóváhagyta négy olasz FREMM Bergamini-osztályú fregatt beszerzését. Ezzel a lépéssel a haditengerészet elavuló flottáját kívánják lecserélni, valamint hosszú távon biztosítják a Földközi-tenger keleti medencéjében a hadműveleti képességeket - jelentette az Army Recognition.

A görög Külügyi és Védelmi Kormánytanács (KYSEA) 2026. május 18-án hagyta jóvá a beszerzést. A tranzakció 2+2-es ütemezésben valósul meg. Athén először két hajót rendel, majd az Agenda 2030 modernizációs program keretében opciós joggal élhet további két egységre. A döntés a 2025 szeptemberében, La Speziában megkötött görög-olasz haditengerészeti együttműködési megállapodáson alapul. Ezt az egyezményt Nikosz Dendiász görög és Guido Crosetto olasz védelmi miniszter írta alá.

A FREMM-fregattok beszerzésével a görög haditengerészet egy tizenkét hajóból álló, egységesített fregattflottát hoz létre.

Ennek elemei: négy francia gyártású FDI HN Belharra-osztályú, négy olasz FREMM Bergamini-osztályú, valamint négy korszerűsített német MEKO 200HN fregatt. Az új kötelék fokozatosan váltja le azt a nyolc, még hadrendben álló, holland építésű Elli-osztályú hajót, amelyeket 1978 és 1982 között állítottak szolgálatba.

A flotta tengeralattjáró-elhárító képességét különösen erősíti a tengeralattjáró-elhárító (ASW) konfigurációjú ITS Virginio Fasan átvétele. Ez az egység CAPTAS-4 vontatott szonárral és Aster légvédelmi rakétarendszerrel rendelkezik, emellett hosszú időtartamú bevetésekre is alkalmas. Az új képesség lehetővé teszi a tengeralattjárók tevékenységének hatékonyabb megfigyelését és a tengeri infrastruktúra védelmét. Továbbá hozzájárul a tartós katonai jelenlét fenntartásához a Földközi-tenger keleti medencéjében.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility