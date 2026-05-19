Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel
Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország közötti növekvő feszültségek miatt - jelentette be hétfőn egy magas rangú tisztviselő, aki azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes az X közösségi oldalon közölte, hogy

az Egyesült Államok felfüggeszti a Védelmi Állandó Közös Testület keretében folyó munkát,

mivel Kanada nem tett eleget vállalásainak a védelmi politika terén.

Többé nem tudjuk elkerülni a retorika és a valóság közötti szakadékot

- írta Colby. Azt, hogy pontosan milyen mulasztásokat követett el Ottawa, nem részletezte.

Mint korábban megírtuk, Mark Carney liberális párti kormánya több tízmilliárd dollárt fordít haderőfejlesztésre, és

közel áll a 2 százalékos védelmi kiadási cél eléréséhez is GDP-arányosan.

Ottawa emellett vállalta, hogy 2035-re teljesítik a Donald Trump által tavaly kiharcolt 5 százalékos küszöböt is. Kanada nemrég mutatott be új védelmi ipari stratégiát, mely keretében 125 ezer munkahely létrehozását tervezik.

A kétoldalú védelmi testületet 1940-ben hozták létre a két szomszédos ország közötti biztonsági és védelmi kérdések koordinálására. Tagjai között mindkét ország magas rangú katonai és kormányzati képviselői találhatók.

Colby szerint Kanadának többet kellene befektetnie saját katonai képességeibe.

Csak a saját védelmi képességeinkbe való befektetéssel lehet biztosítani az amerikaiak és a kanadaiak biztonságát és jólétét

- írta.

Bejegyzésében Colby hivatkozott Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott, széles körben figyelmet keltő beszédére. Carney januárban kijelentette, hogy az Egyesült Államok által vezetett globális rend a nagyhatalmi versengés és a szabályokon alapuló együttműködés eróziója miatt szétesőben van.

Donald Trump amerikai elnök akkor hevesen reagált a beszédre. Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok megromlottak, mióta Trump 2025 januárjában visszatért hivatalába. A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat Trump ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni.

