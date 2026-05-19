Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország közötti növekvő feszültségek miatt - jelentette be hétfőn egy magas rangú tisztviselő, aki azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes az X közösségi oldalon közölte, hogy

az Egyesült Államok felfüggeszti a Védelmi Állandó Közös Testület keretében folyó munkát,

mivel Kanada nem tett eleget vállalásainak a védelmi politika terén.

Többé nem tudjuk elkerülni a retorika és a valóság közötti szakadékot

- írta Colby. Azt, hogy pontosan milyen mulasztásokat követett el Ottawa, nem részletezte.

Mint korábban megírtuk, Mark Carney liberális párti kormánya több tízmilliárd dollárt fordít haderőfejlesztésre, és

közel áll a 2 százalékos védelmi kiadási cél eléréséhez is GDP-arányosan.

Ottawa emellett vállalta, hogy 2035-re teljesítik a Donald Trump által tavaly kiharcolt 5 százalékos küszöböt is. Kanada nemrég mutatott be új védelmi ipari stratégiát, mely keretében 125 ezer munkahely létrehozását tervezik.

A kétoldalú védelmi testületet 1940-ben hozták létre a két szomszédos ország közötti biztonsági és védelmi kérdések koordinálására. Tagjai között mindkét ország magas rangú katonai és kormányzati képviselői találhatók.

Colby szerint Kanadának többet kellene befektetnie saját katonai képességeibe.

Csak a saját védelmi képességeinkbe való befektetéssel lehet biztosítani az amerikaiak és a kanadaiak biztonságát és jólétét

- írta.

A strong Canada that prioritizes hard power over rhetoric benefits us all. Unfortunately, Canada has failed to make credible progress on its defense commitments. DoW is pausing the Permanent Joint Board on Defense to reassess how this forum benefits shared North American… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 18, 2026

Bejegyzésében Colby hivatkozott Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott, széles körben figyelmet keltő beszédére. Carney januárban kijelentette, hogy az Egyesült Államok által vezetett globális rend a nagyhatalmi versengés és a szabályokon alapuló együttműködés eróziója miatt szétesőben van.

Donald Trump amerikai elnök akkor hevesen reagált a beszédre. Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok megromlottak, mióta Trump 2025 januárjában visszatért hivatalába. A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat Trump ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images