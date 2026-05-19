Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben

Az eljárás megindítása nyomán a hatóságok reggel házkutatást kezdtek az egykori kormányfő madridi irodájában, valamint három másik helyszínen, köztük lányai marketing cégénél.
A volt szocialista politikust, aki 2004-2011 között volt kormányfő, június másodikára idézték be, hogy vallomást tegyen az ügyben, amely azt vizsgálja, hogy a Plus Ultra légitársaság jogszerűen szerezte-e meg és használta fel a koronavírus-járvány miatt nyújtott, 53 millió eurós állami pénzügyi mentőcsomagot.
José Luis Calama vizsgálóbíró szerint a hatóságok nyomozása alapján feltételezhető, hogy Zapatero egy tiltott befolyással üzérkedő hálózatot vezetett és anyagi előnyökért cserébe harmadik felek szolgálatába állította magas rangú személyes kapcsolatait.
Mindezek elrejtésére a szervezet fedőcégeket, hamisított dokumentumokat és átláthatatlan pénzügyi csatornákat használt fel.
A bíró hangsúlyozza, hogy a Plus Ultra vezetői egyrészt a volt kormányfőn keresztül próbálták meg elérni 2021-ben, hogy a cég részesüljön a mentőcsomagból, a befolyásolási kísérlet másik csatornája pedig José Luis Ábalos, akkor még hivatalban lévő közlekedési miniszter volt. Utóbbi jelenleg előzetes letartóztatásban van a világjárvány alatti szabálytalan maszkbeszerzések miatt indult korrupciós ügyben.
José Luis Rodríguez Zapatero kedden videoüzenetet tett közzé, amelyben hangsúlyozta együttműködését az igazságszolgáltatással, és tagadta, hogy valaha is eljárt volna a légitársaság érdekében.
Szeretném megerősíteni, hogy minden nyilvános és magánjellegű tevékenységemet mindig a törvények teljes tiszteletben tartásával végeztem
- jelentette ki.
A Plus Ultra légitársaság megmentésével kapcsolatban korábban több feljelentés is érkezett a bíróságra, megkérdőjelezve, hogy egyáltalán stratégiai vállalatnak tekinthető-e, amely a mentőcsomag megszerzésének feltétele volt, miután mindössze Ecuadorba, Venezuelába és Peruba repült. A nyomozás végül a svájci és a francia hatóságok gyanús ügyletekre utaló bejelentései alapján indult meg 2024-ben, arra összpontosítva, hogy a kormányzati mentőcsomagból származó pénzt felhasználhatták-e Venezuelában elsikkasztott közpénz tisztára mosására.
Tavaly decemberben őrizetbe vették Julio Martínez Solát, a Plus Ultra légitársaság elnökét, Roberto Roselli vezérigazgatót, és Julio Martínez Martínez tanácsadót, akik az ügy fő gyanúsítottjai, és korlátozó intézkedések mellett szabadlábon védekezhetnek. Julio Martínez Martínez baráti és munkakapcsolatban állt José Luis Zapateroval. A volt kormányfő korábban elismerte, hogy dolgozott Julio Martínez Martínez tanácsadócégének az Análisis Relevante vállalatnak globális tanácsadóként 2020 és 2025 között, összesen mintegy 450 ezer eurós fizetségért cserébe, de akkor is hangsúlyozta, hogy munkájának nem volt köze a légitársaság mentőcsomagjához, és tanácsadói jutaléka legális volt.
Az ügyre reagálva Elma Saiz kormányszóvivő hangsúlyozta az ártatlanság vélelmét, és a volt miniszterelnök spanyol demokráciában betöltött jelentős szerepét. Megvédte a világjárvány idején a különböző légitársaságoknak nyújtott kormányzati pénzügyi segítséget is, kiemelve, hogy az eljárások teljesen tiszták, átláthatók voltak, és cégeket, valamint munkahelyeket mentettek meg.
A legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) szerint Pedro Sánchez jelenlegi miniszterelnök olyanoknak köszönheti hatalmát, akik korrupciós ügybe keveredtek. "Csak egyetlen méltóságteljes kiútja maradt. Egy percre se tovább szennyezni a politika, az igazságszolgáltatás és Spanyolország jó hírnevét" - fogalmazott Albert Núnez Feijoó pártelnök az X-en. Santiago Abascal, a Vox párt elnöke szerint nem elszigetelt korrupciós esetről van szó, ezért bizalmatlansági indítványra van szükség a miniszterelnökkel szemben.
Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images
Zelenszkij kimondta: fordulat jöhet a magyar kapcsolatokban, és a háború lezárása is terítéken van
Optimista az ukrán elnök.
Több mint tíz éve nem zúdítottak ekkora pénztengert a piacra Soros Györgyék – Mutatjuk a legizgalmasabb befektetéseket!
3 nagyon izgalmas részvényt mutatunk.
Putyin hatalmas üzletet készül kötni Amerika legnagyobb riválisával, de könnyen elhasalhat a nagy terv
Sokat sejtető az időpont.
Sorban állnak a katonai hatalmak Kijevnél: a világ legerősebb országa is tudni akarja szuperdrónok titkait
Már zajlanak az egyezkedések.
Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"
A visegrádi kapcsolatok javítására készül a miniszterelnök.
Kiszivárgott: az egész NATO felvonulhat a Hormuzi-szorosnál – Hamarosan megszülethet a rendkívüli döntés
Mg hiányzik az egyhangú jóváhagyás.
Célpont Moszkva: honnan jött és mire képes az ukrán csúcsfegyver, amely Oroszország legrosszabb rémálmává válhat?
Honnan indult a Fire Point és hogy jutott el oda, hogy termékeik Moszkvát bombázzák?
Egymilliárd dolláros bejelentés: elhárult a legnagyobb akadály, több százezer pusztító drón lepheti el a csatatereket
Nagyon rápörögtek a Pentagonban az új fegyvercsaládra.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.