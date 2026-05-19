Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben

Bírósági eljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero, volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával a spanyol központi büntetőbíróságon kedden.

Az eljárás megindítása nyomán a hatóságok reggel házkutatást kezdtek az egykori kormányfő madridi irodájában, valamint három másik helyszínen, köztük lányai marketing cégénél.

A volt szocialista politikust, aki 2004-2011 között volt kormányfő, június másodikára idézték be, hogy vallomást tegyen az ügyben, amely azt vizsgálja, hogy a Plus Ultra légitársaság jogszerűen szerezte-e meg és használta fel a koronavírus-járvány miatt nyújtott, 53 millió eurós állami pénzügyi mentőcsomagot.

José Luis Calama vizsgálóbíró szerint a hatóságok nyomozása alapján feltételezhető, hogy Zapatero egy tiltott befolyással üzérkedő hálózatot vezetett és anyagi előnyökért cserébe harmadik felek szolgálatába állította magas rangú személyes kapcsolatait.

Mindezek elrejtésére a szervezet fedőcégeket, hamisított dokumentumokat és átláthatatlan pénzügyi csatornákat használt fel.

A bíró hangsúlyozza, hogy a Plus Ultra vezetői egyrészt a volt kormányfőn keresztül próbálták meg elérni 2021-ben, hogy a cég részesüljön a mentőcsomagból, a befolyásolási kísérlet másik csatornája pedig José Luis Ábalos, akkor még hivatalban lévő közlekedési miniszter volt. Utóbbi jelenleg előzetes letartóztatásban van a világjárvány alatti szabálytalan maszkbeszerzések miatt indult korrupciós ügyben.

José Luis Rodríguez Zapatero kedden videoüzenetet tett közzé, amelyben hangsúlyozta együttműködését az igazságszolgáltatással, és tagadta, hogy valaha is eljárt volna a légitársaság érdekében.

Szeretném megerősíteni, hogy minden nyilvános és magánjellegű tevékenységemet mindig a törvények teljes tiszteletben tartásával végeztem

- jelentette ki.

A Plus Ultra légitársaság megmentésével kapcsolatban korábban több feljelentés is érkezett a bíróságra, megkérdőjelezve, hogy egyáltalán stratégiai vállalatnak tekinthető-e, amely a mentőcsomag megszerzésének feltétele volt, miután mindössze Ecuadorba, Venezuelába és Peruba repült. A nyomozás végül a svájci és a francia hatóságok gyanús ügyletekre utaló bejelentései alapján indult meg 2024-ben, arra összpontosítva, hogy a kormányzati mentőcsomagból származó pénzt felhasználhatták-e Venezuelában elsikkasztott közpénz tisztára mosására.

Tavaly decemberben őrizetbe vették Julio Martínez Solát, a Plus Ultra légitársaság elnökét, Roberto Roselli vezérigazgatót, és Julio Martínez Martínez tanácsadót, akik az ügy fő gyanúsítottjai, és korlátozó intézkedések mellett szabadlábon védekezhetnek. Julio Martínez Martínez baráti és munkakapcsolatban állt José Luis Zapateroval. A volt kormányfő korábban elismerte, hogy dolgozott Julio Martínez Martínez tanácsadócégének az Análisis Relevante vállalatnak globális tanácsadóként 2020 és 2025 között, összesen mintegy 450 ezer eurós fizetségért cserébe, de akkor is hangsúlyozta, hogy munkájának nem volt köze a légitársaság mentőcsomagjához, és tanácsadói jutaléka legális volt.

Az ügyre reagálva Elma Saiz kormányszóvivő hangsúlyozta az ártatlanság vélelmét, és a volt miniszterelnök spanyol demokráciában betöltött jelentős szerepét. Megvédte a világjárvány idején a különböző légitársaságoknak nyújtott kormányzati pénzügyi segítséget is, kiemelve, hogy az eljárások teljesen tiszták, átláthatók voltak, és cégeket, valamint munkahelyeket mentettek meg.

A legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) szerint Pedro Sánchez jelenlegi miniszterelnök olyanoknak köszönheti hatalmát, akik korrupciós ügybe keveredtek. "Csak egyetlen méltóságteljes kiútja maradt. Egy percre se tovább szennyezni a politika, az igazságszolgáltatás és Spanyolország jó hírnevét" - fogalmazott Albert Núnez Feijoó pártelnök az X-en. Santiago Abascal, a Vox párt elnöke szerint nem elszigetelt korrupciós esetről van szó, ezért bizalmatlansági indítványra van szükség a miniszterelnökkel szemben.

