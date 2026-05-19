Célpont Moszkva: honnan jött és mire képes az ukrán csúcsfegyver, amely Oroszország legrosszabb rémálmává válhat?

Az orosz-ukrán háború egyik meghatározó szereplőjévé vált a Fire Point, az egykor kis startupként induló ukrán dróngyártó vállalat, amely 2025-re már havi kétezer darab, 1400 kilométeres hatótávolságú FP-1-es drónt állított elő, és az oroszországi mélységi csapások kétharmadát az ő eszközeikkel hajtották végre. A cég azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy egy AP-nak lehetősége nyílt egy gyárlátogatásra. A sikersztori árnyoldala, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság vizsgálatot indított a vállalat ellen túlárazás, kormányközeli kapcsolatok és a Zelenszkij elnökhöz köthető Timur Mindics üzletember szerepe miatt. A botrányok ellenére a Fire Point nem állt le: 2026 elején bejelentették az FP-7-es és az FP-9-es ballisztikus rakétákat, utóbbi 855 kilométeres hatótávolságával és 800 kilogrammos robbanófejével akár Moszkvára is komoly fenyegetést jelenthet.

Honnan indult a Fire Point?

A Fire Point felemelkedése szorosan összefügg az orosz-ukrán háborúval. A mára egyik leghíresebbé és legnagyobbá váló ukrán dróngyártó vállalat története 2023-ban, egy egyszerű startupként indult. A felemelkedést a háborús innovációt ösztönző ukrán állami programok hullámának meglovagolása adta: Kijev ekkor számos kisléptékű fejlesztést támogatott annak érdekében, hogy olcsó, tömeggyártható, ugyanakkor a fronton túl, az orosz hátország ellen is bevethető csapásmérő drónok jöjjenek létre.

Az ukrán drónipar felfutása részben válasz volt az orosz rakéta- és dróntámadások állandósulására, részben pedig arra a stratégiai kényszerre, hogy Ukrajna ne kizárólag szövetségesei korlátozott készleteire támaszkodjon. Nyugat-Európában ugyanis elsősorban a nagy pontosságú, de drága és mennyiségileg szűk keresztmetszetet jelentő robotrepülőgépek (például a Storm Shadow) álltak rendelkezésre.

A magánkézben lévő startup 2025-re állította tömeggyártásba első termékét, az FP‑1 csapásmérő drónt.

A gyártás decentralizáltan, több - a nyilvánosság elől elzárt - ukrajnai helyszínen zajlott. A vállalat a háborús környezet, a logisztikai nehézségek és az orosz csapások kockázata mellett is képes volt felfuttatni a termelést: 2025 végére az FP-1-esek előállítása elérte a havi mintegy 2000 darabot, a Le Monde szerint körülbelül 47 ezer eurós (nagyjából 17 millió forint) átlagáron.

A hivatalosan kommunikált hatótávolság papíron 1400 kilométer körül volt, ugyanakkor a robbanófej tömege a tipikus csapásmérő drónok szintjén mozgott (kb. 50–100 kg), így a károkozás is mérsékelt volt. Ennek ellenére - a védelmi minisztériumi megrendelések volumene miatt - az FP‑1 az orosz olaj-, gáz- és védelmi ipari infrastruktúra elleni mélységi csapások egyik meghatározó eszközévé vált.

2025-re már az Oroszországon belüli mélységi támadások körülbelül kétharmadát ezzel a drónnal hajtották végre.

Ukrainian FP-1 long-range OWA-UAVs attacked the Russian town of Matveev Kurgan, located in Rostov Oblast. One of the targets was a fuel infrastructure object situated on the southern outskirts of the town, which caught serious fire as a result of the strikes.

A platform egyik kulcseleme a költség- és tömeggyárthatóságra optimalizált szerkezet. Maga az eszköz lényegében vékony, rétegelt lemezekből, és az azt összetartó epoxigyantából (hőre keményedő műgyanta) áll. Ezek előnye, hogy a radarok nehezebben érzékelik, valamint olcsók is. Ami viszont megnöveli a gyártási költségeket, az az egyedi, ukrán fejlesztésű navigációs rendszer, amely képes alacsony magasságban reptetni az eszközt (ismételten a radarok elkerülése érdekében), és GPS-zavarás ellenére is képes eltalálni a célig.

Vékony jég: drónból cirkálórakéta

A Fire Point következő nagy dobása az FP‑5 „Flamingo” volt. A rendszer pozicionálása alapján ez már nem klasszikus, olcsó csapásmérő drón: inkább egy alacsony költségű, nagy hatótávolságú csapásmérő eszköz, amelyet sokan a „szegény ember cirkálórakétájaként” írnak le. A fejlesztési logikát az a háborús realitás gyorsította fel, hogy a nyugati robotrepülőgép-készletek - még ahol léteztek is - korlátozottan hozzáférhetőek és csak szűk mennyiségben pótolhatóak, miközben egyes típusok (például a német Taurus vagy az amerikai Tomahawk) ukrán átadása politikai okokból eleve nem volt reális.

FP-5 Flamingo missile slams into Russia's Votkinsk Machine-Building Plant – the facility behind the Iskander, Topol-M, RS-24 Yars, Bulava, Oreshnik and other missile systems.

Ebben a szegmensben már Ukrajna hazai ipari bázisa korlátozott, a legismertebb fejlesztés a Moszkva cirkálót is megsemmisítő Neptun rakétacsalád. A Flamingo ugyanakkor - legalábbis a gyártói és sajtóban megjelent paraméterek alapján - elméletben képes lehet a hiány egy részének betöltésére.

Az elérhető mennyiségekről szóló információk azonban eltérőek. 2025 októberéig egyes források szerint mintegy 100 darabos nagyságrendű gyártási mennyiségről beszélhetünk, ugyanakkor OSINT-összesítések (indításról megtalálható audiovizuális bizonyítékok alapján)

mindössze 23 indítást erősítettek meg.

A Flamingót a nyilvános állítások lényegesen nagyobb hatótávval írják le, mint az FP‑1-et (egyes nyilatkozatok 3000 kilométer körüli értéket említenek). Emellett a robbanófej tömegére vonatkozó adatok is jóval nagyobb számokat tartalmaznak, akár egy tonnás robbanófejet is képesek hordozni.

IR footage of Ukraine's 19th Missile Brigade launching Flamingo cruise missiles into Russia earlier this week. At least one slammed into Russia's VNIIR-Progress military electronics plant.

Ezzel szemben, vagy ennek ellenére, a Flamingo előállítási költsége „olcsónak” számít a klasszikus robotrepülőgépek körében. Az FP-5 termékek ára megközelítőleg 516 ezer eurót tesz ki, míg például a francia-brit Storm Shadow ára a brit beszerzési dokumentumok alapján mintegy 1 millió euróra tehető.

Hogy került a világ figyelme a Fire Pointra?

A Fire Point nemzetközi ismertségét nem kizárólag a termékei alapozták meg, hanem egy kommunikációs szempontból szokatlan - és kockázatos - nyitás. 2025-ben Donald Trump amerikai elnök a tárgyalásos rendezést sürgetve úgy fogalmazott, hogy „Ukrajnának nem maradtak kijátszható kártyái”. Erre a narratívára reagálva a Fire Point 2025 augusztusában beengedte az Associated Press stábját az egyik összeszerelő létesítményébe: a cég itt mutatta be az FP‑1 drónokat és a fejlesztés alatt álló Flamingo (FP‑5) rendszert.

A vállalat egyik vezetője az AP-nek úgy indokolta a döntést, hogy demonstrálni akarták: Ukrajnának igenis vannak „kijátszható kártyái”. A beszámoló szerint a lépést nem egyeztették előzetesen az ukrán elnöki hivatallal. A média-megjelenés következményeként a Fire Point - a nyílt forrásokból addig alig ismert ukrán dróngyártók közül - nemzetközi szinten is láthatóvá vált.

AP unveiled the new Flamingo cruise missile made by the Ukrainian company Fire Point. It has a range of 3000km and is already in serial production.

A nyilvánosság felé tett gesztust gyorsan követte a nemzetközi porondra lépés: 2025 szeptemberében a Bloomberg arról írt, hogy Dániában rakétahajtóanyag-gyártó kapacitás létrehozását kezdték szervezni. A kommunikált cél szerint ez a kapacitás a háború idején Ukrajna ellátását szolgálná, később pedig ipari bázisként illeszkedne az európai védelmi termelési környezetbe. Az AP később arról is beszámolt, hogy Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter tanácsadói szerepet vállalt a cég körül.

Ezzel párhuzamosan megjelentek a reputációs kockázatok, valamint korrupciós vádak is: 2025 augusztusának végén több sajtóanyag is kezdett foglalkozni azzal, hogy ukrán korrupcióellenes szervek vizsgálódnak a Fire Point egyes állami szerződései körül.

Korrupció reptette a csúcsra a vállalatot?

2025 augusztusának a végén a Kyiv Independent egy részletes cikkben számolt be arról, hogy a Fire Point körül korrupcióellenes vizsgálat indult. A lap szerint az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) azt vizsgálta, hogy a vállalat a védelmi beszerzések során félrevezethette-e az államot az árak, illetve a teljesítés/leszállítás körülményei kapcsán.

A cég körüli viták egyik központi szereplője Timur Mindics. A sajtóban megjelent állítások szerint Mindics, akit többen is a jelenlegi ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elnök környezetéhez kapcsolódó üzleti szereplőként tartanak számon, informális befolyással segíthette a Fire Pointot állami megrendelésekhez jutni, cserébe pedig, a vádak szerint, hatalmas hasznot fölözött le az üzletből.

Timur Minidcs, kettős állampolgár lévén, a vizsgálatok kezdetét követően Izraelbe menekült.

Már a vizsgálat kezdetekor nyilatkozó iparági források is elismerték: a Fire Point 2025-re már az egyik leghatékonyabb drónokat előállító céggé vált, megrendelései és tömeggyártása miatt az ukrán hadiipar megkerülhetetlen szereplője lett. Ugyanakkor ezen források hozzátették: ezt megelőzően (az első nagyértékű megrendelés elnyerésekor) még „alig működőképes drónokat gyártott, miközben hatalmas kedvezményes finanszírozást kapott a kormánytól”.

Footage shows Ukraine's 19th Missile Brigade "Saint Barbara" launching FP-5 Flamingo cruise missiles at JSC VNIIR-Progress, a Russian state research institute in Cheboksary, Chuvash Republic.

A máig zajló nyomozás egyébként azt igyekszik kideríteni: a vállalat esetleg a nagyfokú kormányzati támogatások miatt szerzett-e kvázi monopolhelyzetet a drónok piacán, és ennek hátterében állt-e magas rangú politikus, vagy lobbizó iparmágnás.

Jelen tudásunk szerint a cég még Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányába („Enerhoatom-ügy") is belesodródott. Az elmúlt fél évben a nyilvánosságra hozott hangfelvételek részint bizonyították Mindics érintettségét (és a haszon lefölözését) a Fire Point esetében is.

A mostani, ukrán médiában megjelent javaslat értelmében a szakemberek szükségesnek tartják a cég (legalább egy részének) államosítását, valamint a meglévő termelési ütem fenntartását, legalábbis a kivizsgálás időtartama alatt.

Célpont Moszkva: FP-9, az új ballisztikus rakéta

A Fire Point körüli vizsgálatok és reputációs viták ellenére a fejlesztési programok nem álltak le. 2026 márciusának elején Denisz Stiler­man főtervező (a cég egyik vezető arca) nyilvánosan arról beszélt, hogy sikeres teszteken van túl az FP‑7, és a vállalat dolgozik a nagyobb hatótávú FP‑9 koncepción is. A Fire Point kommunikációjában ezek már „ballisztikus rakétaként” jelentek meg (a hivatalos ukrán megnevezése „ballisztikus drón”, de ennek csak az engedélyeztetési eljárásban van szerepe).

Stiler­man nyilatkozatai alapján az FP‑7/FP‑9 fejlesztési irányt az ukrán ipar egyfajta ATACMS-alternatívaként pozícionálja. Áruk, az ígéreteik szerint, azonban a fele az amerikai precíziós fegyver előállítási költségének. Ez egyébként a hivatalos dokumentációk szerint az FP-7-re igaz lehet, mivel annak gyártási árát 500 ezer dollárban jelölték meg, míg az FP-9-es árazása még ismeretlen. Az ATACMS-k ára kb. 1-1,2 millió dollár körül mozoghat.

A fejlesztők egy interjúban nyíltan elismerték, hogy az FP‑7 külső alapja a szovjet tervezésű 48N6 rakétatesten nyugszik, amelyet az Sz‑300/Sz‑400 család légvédelmi elfogórakétáiként ismer a szakirodalom. A közlés szerint az általános aerodinamikai elrendezést és konfigurációt megtartották, ugyanakkor az ukrán változat kompozit törzset és új belső komponenseket kapott, beleértve a korszerűsített elektronikát és a módosított hajtóanyagot.

A kisebbik, már tűzkeresztségen is átesett rakéta hatótávolsága eléri a 200 kilométert, a robbanófej mérete a 150 kilogrammot, a maximális sebessége pedig az 1500 méter / másodpercet, amely körülbelül az ötszörös hangsebességnek felel meg.

Április végén jelentek meg az első makettek a legújabb fejlesztésről, az FP-9-esről. A Fire Point új fegyverét a lengyelországi Rzeszówban zajló „Road to URC (Ukraine Recovery Conference) – Security and Defense Dimension” konferencián mutatták be.

This is what Ukraine's FP-9 ballistic missile, capable of reaching Moscow, could look like. The new missile was presented at a security conference in Rzeszów. The already known FP-7 model was also displayed alongside it for comparison.

A makett - különösen az FP‑7 makettje mellé állítva - lehetővé tette a hozzávetőleges méretre való következtetést: eszerint az új fegyver becsült hossza 9,5 méter, maximális átmérője pedig 1 méter feletti lehet. Ezzel méreteiben lekörözi az ukrán Hrim-2 rendszert, amely egy ukrán fejlesztésű, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer, megközelítőleg 500 kilométeres hatótávval, valamint az orosz Iszkander-t és az amerikai ATACMS-t is.

A hivatalos információk szerint a rakéta hatótávolsága eléri majd a 855 kilométert, a robbanófej tömege pedig a 800 kilogrammot, amely

elméletben még az orosz fővárosra, Moszkvára is komoly veszélyt jelenthet.

Sebessége is magasabb, már 2200 m/s végsebességet ígérnek, amely körülbelül a hétszeres hangsebességnek felel meg.

