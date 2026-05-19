Célpont Moszkva: honnan jött és mire képes az ukrán csúcsfegyver, amely Oroszország legrosszabb rémálmává válhat?
Az orosz-ukrán háború egyik meghatározó szereplőjévé vált a Fire Point, az egykor kis startupként induló ukrán dróngyártó vállalat, amely 2025-re már havi kétezer darab, 1400 kilométeres hatótávolságú FP-1-es drónt állított elő, és az oroszországi mélységi csapások kétharmadát az ő eszközeikkel hajtották végre. A cég azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy egy AP-nak lehetősége nyílt egy gyárlátogatásra. A sikersztori árnyoldala, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság vizsgálatot indított a vállalat ellen túlárazás, kormányközeli kapcsolatok és a Zelenszkij elnökhöz köthető Timur Mindics üzletember szerepe miatt. A botrányok ellenére a Fire Point nem állt le: 2026 elején bejelentették az FP-7-es és az FP-9-es ballisztikus rakétákat, utóbbi 855 kilométeres hatótávolságával és 800 kilogrammos robbanófejével akár Moszkvára is komoly fenyegetést jelenthet.

Honnan indult a Fire Point?

A Fire Point felemelkedése szorosan összefügg az orosz-ukrán háborúval. A mára egyik leghíresebbé és legnagyobbá váló ukrán dróngyártó vállalat története 2023-ban, egy egyszerű startupként indult. A felemelkedést a háborús innovációt ösztönző ukrán állami programok hullámának meglovagolása adta: Kijev ekkor számos kisléptékű fejlesztést támogatott annak érdekében, hogy olcsó, tömeggyártható, ugyanakkor a fronton túl, az orosz hátország ellen is bevethető csapásmérő drónok jöjjenek létre.

Az ukrán drónipar felfutása részben válasz volt az orosz rakéta- és dróntámadások állandósulására, részben pedig arra a stratégiai kényszerre, hogy Ukrajna ne kizárólag szövetségesei korlátozott készleteire támaszkodjon. Nyugat-Európában ugyanis elsősorban a nagy pontosságú, de drága és mennyiségileg szűk keresztmetszetet jelentő robotrepülőgépek (például a Storm Shadow) álltak rendelkezésre.

A magánkézben lévő startup 2025-re állította tömeggyártásba első termékét, az FP‑1 csapásmérő drónt.

A gyártás decentralizáltan, több - a nyilvánosság elől elzárt - ukrajnai helyszínen zajlott. A vállalat a háborús környezet, a logisztikai nehézségek és az orosz csapások kockázata mellett is képes volt felfuttatni a termelést: 2025 végére az FP-1-esek előállítása elérte a havi mintegy 2000 darabot, a Le Monde szerint körülbelül 47 ezer eurós (nagyjából 17 millió forint) átlagáron.

A hivatalosan kommunikált hatótávolság papíron 1400 kilométer körül volt, ugyanakkor a robbanófej tömege a tipikus csapásmérő drónok szintjén mozgott (kb. 50–100 kg), így a károkozás is mérsékelt volt. Ennek ellenére - a védelmi minisztériumi megrendelések volumene miatt - az FP‑1 az orosz olaj-, gáz- és védelmi ipari infrastruktúra elleni mélységi csapások egyik meghatározó eszközévé vált.

2025-re már az Oroszországon belüli mélységi támadások körülbelül kétharmadát ezzel a drónnal hajtották végre.

A platform egyik kulcseleme a költség- és tömeggyárthatóságra optimalizált szerkezet. Maga az eszköz lényegében vékony, rétegelt lemezekből, és az azt összetartó epoxigyantából (hőre keményedő műgyanta) áll. Ezek előnye, hogy a radarok nehezebben érzékelik, valamint olcsók is. Ami viszont megnöveli a gyártási költségeket, az az egyedi, ukrán fejlesztésű navigációs rendszer, amely képes alacsony magasságban reptetni az eszközt (ismételten a radarok elkerülése érdekében), és GPS-zavarás ellenére is képes eltalálni a célig.

Vékony jég: drónból cirkálórakéta

A Fire Point következő nagy dobása az FP‑5 „Flamingo” volt. A rendszer pozicionálása alapján ez már nem klasszikus, olcsó csapásmérő drón: inkább egy alacsony költségű, nagy hatótávolságú csapásmérő eszköz, amelyet sokan a „szegény ember cirkálórakétájaként” írnak le. A fejlesztési logikát az a háborús realitás gyorsította fel, hogy a nyugati robotrepülőgép-készletek - még ahol léteztek is - korlátozottan hozzáférhetőek és csak szűk mennyiségben pótolhatóak, miközben egyes típusok (például a német Taurus vagy az amerikai Tomahawk) ukrán átadása politikai okokból eleve nem volt reális.

Ebben a szegmensben már Ukrajna hazai ipari bázisa korlátozott, a legismertebb fejlesztés a Moszkva cirkálót is megsemmisítő Neptun rakétacsalád. A Flamingo ugyanakkor - legalábbis a gyártói és sajtóban megjelent paraméterek alapján - elméletben képes lehet a hiány egy részének betöltésére.

Az elérhető mennyiségekről szóló információk azonban eltérőek. 2025 októberéig egyes források szerint mintegy 100 darabos nagyságrendű gyártási mennyiségről beszélhetünk, ugyanakkor OSINT-összesítések (indításról megtalálható audiovizuális bizonyítékok alapján)

mindössze 23 indítást erősítettek meg.

A Flamingót a nyilvános állítások lényegesen nagyobb hatótávval írják le, mint az FP‑1-et (egyes nyilatkozatok 3000 kilométer körüli értéket említenek). Emellett a robbanófej tömegére vonatkozó adatok is jóval nagyobb számokat tartalmaznak, akár egy tonnás robbanófejet is képesek hordozni.

Ezzel szemben, vagy ennek ellenére, a Flamingo előállítási költsége „olcsónak” számít a klasszikus robotrepülőgépek körében. Az FP-5 termékek ára megközelítőleg 516 ezer eurót tesz ki, míg például a francia-brit Storm Shadow ára a brit beszerzési dokumentumok alapján mintegy 1 millió euróra tehető.

Hogy került a világ figyelme a Fire Pointra?

A Fire Point nemzetközi ismertségét nem kizárólag a termékei alapozták meg, hanem egy kommunikációs szempontból szokatlan - és kockázatos - nyitás. 2025-ben Donald Trump amerikai elnök a tárgyalásos rendezést sürgetve úgy fogalmazott, hogy „Ukrajnának nem maradtak kijátszható kártyái”. Erre a narratívára reagálva a Fire Point 2025 augusztusában beengedte az Associated Press stábját az egyik összeszerelő létesítményébe: a cég itt mutatta be az FP‑1 drónokat és a fejlesztés alatt álló Flamingo (FP‑5) rendszert.

A vállalat egyik vezetője az AP-nek úgy indokolta a döntést, hogy demonstrálni akarták: Ukrajnának igenis vannak „kijátszható kártyái”. A beszámoló szerint a lépést nem egyeztették előzetesen az ukrán elnöki hivatallal. A média-megjelenés következményeként a Fire Point - a nyílt forrásokból addig alig ismert ukrán dróngyártók közül - nemzetközi szinten is láthatóvá vált. 

A nyilvánosság felé tett gesztust gyorsan követte a nemzetközi porondra lépés: 2025 szeptemberében a Bloomberg arról írt, hogy Dániában rakétahajtóanyag-gyártó kapacitás létrehozását kezdték szervezni. A kommunikált cél szerint ez a kapacitás a háború idején Ukrajna ellátását szolgálná, később pedig ipari bázisként illeszkedne az európai védelmi termelési környezetbe. Az AP később arról is beszámolt, hogy Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter tanácsadói szerepet vállalt a cég körül.

Ezzel párhuzamosan megjelentek a reputációs kockázatok, valamint korrupciós vádak is: 2025 augusztusának végén több sajtóanyag is kezdett foglalkozni azzal, hogy ukrán korrupcióellenes szervek vizsgálódnak a Fire Point egyes állami szerződései körül.

Korrupció reptette a csúcsra a vállalatot?

2025 augusztusának a végén a Kyiv Independent egy részletes cikkben számolt be arról, hogy a Fire Point körül korrupcióellenes vizsgálat indult. A lap szerint az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) azt vizsgálta, hogy a vállalat a védelmi beszerzések során félrevezethette-e az államot az árak, illetve a teljesítés/leszállítás körülményei kapcsán.

A cég körüli viták egyik központi szereplője Timur Mindics. A sajtóban megjelent állítások szerint Mindics, akit többen is a jelenlegi ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elnök környezetéhez kapcsolódó üzleti szereplőként tartanak számon, informális befolyással segíthette a Fire Pointot állami megrendelésekhez jutni, cserébe pedig, a vádak szerint, hatalmas hasznot fölözött le az üzletből.

Timur Minidcs, kettős állampolgár lévén, a vizsgálatok kezdetét követően Izraelbe menekült.

Már a vizsgálat kezdetekor nyilatkozó iparági források is elismerték: a Fire Point 2025-re már az egyik leghatékonyabb drónokat előállító céggé vált, megrendelései és tömeggyártása miatt az ukrán hadiipar megkerülhetetlen szereplője lett. Ugyanakkor ezen források hozzátették: ezt megelőzően (az első nagyértékű megrendelés elnyerésekor) még „alig működőképes drónokat gyártott, miközben hatalmas kedvezményes finanszírozást kapott a kormánytól”.

A máig zajló nyomozás egyébként azt igyekszik kideríteni: a vállalat esetleg a nagyfokú kormányzati támogatások miatt szerzett-e kvázi monopolhelyzetet a drónok piacán, és ennek hátterében állt-e magas rangú politikus, vagy lobbizó iparmágnás.

Jelen tudásunk szerint a cég még Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányába („Enerhoatom-ügy") is belesodródott. Az elmúlt fél évben a nyilvánosságra hozott hangfelvételek részint bizonyították Mindics érintettségét (és a haszon lefölözését) a Fire Point esetében is.

A mostani, ukrán médiában megjelent javaslat értelmében a szakemberek szükségesnek tartják a cég (legalább egy részének) államosítását, valamint a meglévő termelési ütem fenntartását, legalábbis a kivizsgálás időtartama alatt.

Célpont Moszkva: FP-9, az új ballisztikus rakéta

A Fire Point körüli vizsgálatok és reputációs viták ellenére a fejlesztési programok nem álltak le. 2026 márciusának elején Denisz Stiler­man főtervező (a cég egyik vezető arca) nyilvánosan arról beszélt, hogy sikeres teszteken van túl az FP‑7, és a vállalat dolgozik a nagyobb hatótávú FP‑9 koncepción is. A Fire Point kommunikációjában ezek már „ballisztikus rakétaként” jelentek meg (a hivatalos ukrán megnevezése „ballisztikus drón”, de ennek csak az engedélyeztetési eljárásban van szerepe).

Stiler­man nyilatkozatai alapján az FP‑7/FP‑9 fejlesztési irányt az ukrán ipar egyfajta ATACMS-alternatívaként pozícionálja. Áruk, az ígéreteik szerint, azonban a fele az amerikai precíziós fegyver előállítási költségének. Ez egyébként a hivatalos dokumentációk szerint az FP-7-re igaz lehet, mivel annak gyártási árát 500 ezer dollárban jelölték meg, míg az FP-9-es árazása még ismeretlen. Az ATACMS-k ára kb. 1-1,2 millió dollár körül mozoghat.

A fejlesztők egy interjúban nyíltan elismerték, hogy az FP‑7 külső alapja a szovjet tervezésű 48N6 rakétatesten nyugszik, amelyet az Sz‑300/Sz‑400 család légvédelmi elfogórakétáiként ismer a szakirodalom. A közlés szerint az általános aerodinamikai elrendezést és konfigurációt megtartották, ugyanakkor az ukrán változat kompozit törzset és új belső komponenseket kapott, beleértve a korszerűsített elektronikát és a módosított hajtóanyagot.

A kisebbik, már tűzkeresztségen is átesett rakéta hatótávolsága eléri a 200 kilométert, a robbanófej mérete a 150 kilogrammot, a maximális sebessége pedig az 1500 méter / másodpercet, amely körülbelül az ötszörös hangsebességnek felel meg.

Április végén jelentek meg az első makettek a legújabb fejlesztésről, az FP-9-esről. A Fire Point új fegyverét a lengyelországi Rzeszówban zajló „Road to URC (Ukraine Recovery Conference) – Security and Defense Dimension” konferencián mutatták be.

A makett - különösen az FP‑7 makettje mellé állítva - lehetővé tette a hozzávetőleges méretre való következtetést: eszerint az új fegyver becsült hossza 9,5 méter, maximális átmérője pedig 1 méter feletti lehet. Ezzel méreteiben lekörözi az ukrán Hrim-2 rendszert, amely egy ukrán fejlesztésű, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer, megközelítőleg 500 kilométeres hatótávval, valamint az orosz Iszkander-t és az amerikai ATACMS-t is.

A hivatalos információk szerint a rakéta hatótávolsága eléri majd a 855 kilométert, a robbanófej tömege pedig a 800 kilogrammot, amely

elméletben még az orosz fővárosra, Moszkvára is komoly veszélyt jelenthet.

Sebessége is magasabb, már 2200 m/s végsebességet ígérnek, amely körülbelül a hétszeres hangsebességnek felel meg.

