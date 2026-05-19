Channel 12: a legmagasabb szintre emelték a készültséget a katonai hatalomban, Amerika támadása jöhet

Az izraeli hadsereg a legmagasabb szintre emelte a készültséget, mivel Amerika nagyszabású támadására készülnek Irán ellen. A jelentés szerint Jeruzsálemben meglepetést okozott, hogy Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta a korábban beígért támadást. A Channel 12 információi szerint

a nagyhatalom légiereje már a napokban támadást indíthat.

A televíziós csatorna kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt időszakban felülvizsgálatot végzett a legutóbbi támadások alapján. A tanulságok értékelésével arra készülnek, hogy a jövőbeni támadások a korábbiaknál is jelentősebbek legyenek, illetve szeretnék elérni a légifölény megőrzését.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images