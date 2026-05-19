Csak egy módon állítható meg Oroszország örökös terjeszkedése – Óriási felelősség nyomja Európa vállát

Oroszország biztonsága az állandó terjeszkedés
Napjaink politikai közbeszédének egyik legfontosabb külpolitikai témája az orosz–ukrán háború befejezése. Sok szó esik – méltán – arról, milyen biztonsági garanciákat kell kapjon Ukrajna annak érdekében, hogy a jövőben a 2022 februárjában történtekhez hasonló események ne ismétlődhessenek meg.
Ez nemcsak Ukrajna elemi érdeke, hanem egész Európáé is: hiszen egy katonai konfliktus Európában az egész kontinens biztonságát veszélyezteti.
A konfliktus hektikája közben – és mondjuk ki nyíltan: politikai okokból – azonban figyelmen kívül marad (tisztelet a kivételnek) a konfliktus befejezésének és kontinensünk jövőjének egy másik, hosszabb távon ugyanilyen fontos aspektusa: hol helyezkedik majd el a jövő biztonsági rendszerében Oroszország, és milyen biztonsági körülményeket tudunk teremteni annak érdekében, hogy Oroszország is biztonságban legyen, és ami a valóságban talán ennél is fontosabb – hiszen a biztonságpolitikában nem a valóság, hanem a percepció alapján történnek a döntések –, hogy Moszkva is elfogadható mértékben biztonságban érezze magát, legalább annyira, hogy ne érezze kényszerítve magát arra, hogy (fegyveres erővel) szembe forduljon más (európai) országokkal.
Ez igen nehéz feladat. Hiszen a történelem azt mutatja, hogy Oroszország valójában csak akkor érzi magát relatív biztonságban, ha egyik szomszédja sincs biztonságban – pontosan az orosz fenyegetés miatt. Ebből következik, hogy a probléma számunkra megoldhatatlan. Nemcsak azért, mert nyilvánvalóan, elvi okokból és gyakorlatilag is, végzetes hiba lenne egy ilyen helyzet akár megtűrése is, nemhogy az aktív közreműködés létrehozásában, hanem azért is, mert
bármit is teszünk, Oroszország számára nem lesz elegendő: csak akkor érzi magát biztonságban, ha folyamatosan terjeszkedik
– ahogy ezt Nagy Katalin cárnő nyíltan meg is mondta. Ezt a problémát ugyan félre lehet söpörni azzal, hogy Oroszország paranoid módon évszázadok óta állandóan fenyegetve érzi magát, és azzal nekünk igazából semmi dolgunk nincsen. Ebben sok igazság van, de az orosz percepció figyelmen kívül hagyása súlyos hiba lenne, hiszen folyamatosan arra készteti Oroszországot, hogy reagáljon saját paranoiájára, aminek elengedhetetlen következménye az agresszív terjeszkedő politika.
A megoldás az lenne, ha sikerülne olyan helyzetet teremteni, hogy ne csak akkor érezze magát biztonságban, ha körülötte senki sincs biztonságban – de ez csak akkor lehetséges, Oroszországban radikális rendszerváltozás megy végbe, aminek esélye finoman szólva is kicsi.
Nem hagyományos hadviselés
Félni azonban nem kell az orosz fenyegetéstől, csak készülni rá, és olyan helyzetet teremteni, amikor Oroszország számára is világossá válik, hogy bármilyen támadás a NATO és az Európai Unió ellen kilátástalan, és végső soron súlyos vereségéhez, vagy egy kalandor orosz politika – nukleáris fegyverek alkalmazása – esetén Oroszország teljes megsemmisüléséhez vezet. Igazából Oroszország ereje nem elsősorban a hagyományos értelemben vett katonai erőben, hanem a gátlástalanságban, a paranoiában és a manipulációs képességben rejlik, mert míg a hagyományos katonai erő tekintetében a NATO döntő fölényben van, a demokratikus társadalmak ellenállóképessége ezekkel szemben igen kicsi.
Egy olyan orosz hadviselés, amelyik nem a hagyományos támadásra épül, hanem azt kiegészítendő módszeresen támadja és rombolja az országok infrastruktúráját – ahogy ezt teszi Ukrajnában –, minden bizonnyal viszonylag gyorsan a NATO-országok működésképtelenné válásához, összeomlásához vezetne. Ezt elhárítani csak egyetlen lehetőségünk maradna: súlyos – nukleáris – csapások mérése Oroszországra annak érdekében, hogy befejezze a háborúnak ezt a módját.
Eurázsiai biztonsági rendszer
Régen gyakran idézett, de ma már majdnem hogy elfeledett idióma, a „Vancouvertől Vlagyivosztokig” terjedő biztonsági térség – amely ma már nem elegendő leírása a kívánatos valóságnak. Egyrészt az amerikai politika változása két egymásba illeszkedő halmazt alkotott a térségből: az egyik egy amerikai–orosz viszonyrendszer, továbbra is Vancouvertől Vlagyivosztokig, de ezen belül a kialakuló európai védelmi autonómia következtében található egy másik, európai–orosz halmaz is: Sintrától Vlagyivosztokig. (A portugáliai Sintra a kontinentális Európa legnyugatabbra fekvő városa – a szerk.)
Ezt a két halmazt kell egymásba illeszteni, ha hatékony biztonságot akarunk Európában.
Ez azonban nem elég. A mai világban az európai biztonság elválaszthatatlanul összefonódik – területileg, politikailag, gazdaságilag és katonailag is – Ázsia biztonságával. Annál is inkább, mert a Vancouvertől Vlagyivosztokig terjedő terület nagy része nem Európa.
Politikailag Észak-Amerikát és Európát vehetjük egy összetevőnek, de még így is a terület jó 40%-a Ázsiához tartozik. A helsinki folyamat idején ez nem volt lényeges, mivel ezek a területek a Szovjetunió részét képezték és az európai területek Moszkva fennhatósága alá tartoztak. Ma ez már nem így van, így ezek az országok és területük ma már kifejezetten Ázsiában vannak.
Egy ezzel egyenértékű, vagy talán meg fontosabb változás Kína megjelenése és terjeszkedése ebben a térségben, ami nemcsak az európai országok számára jelent kihívást. Sőt: sokkal inkább Oroszország érdekeit és befolyását veszélyezteti.
Oroszország egyedül nem képes szembeszállni a kínai terjeszkedéssel. Ezért objektíve érdeke, hogy több lábon álljon a biztonsága.
Igen, elkerülhetetlen, hogy politikailag, katonailag és gazdaságilag is részt vegyen egy olyan biztonsági rendszerben, amelyben Kína is jelen van. Ennek alapja lehet a már létező Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete és Sanghaji Együttműködési Szervezet. Alapvető érdeke Oroszországnak – és nekünk, európaiaknak is –, hogy ez kiegészüljön egy olyan rendszerrel, amelyben az európai országok is jelen vannak: hívjuk ezt
eurázsiai biztonsági rendszernek.
Könnyen belátható, hogy ez a rendszer – míg alapvető biztonsági érdeke Oroszországnak, Európának, de talán kisebb mértékben Kínának is –, nem lehet egy értékalapú rendszer: itt bizony a kemény érdekek kell, hogy érvényesüljenek: a stratégiai érdekek bizony felülírják az értékalapú politikát.
Nem nehéz belátni, hogy ennek a rendszernek a megalkotása jelenleg nincs napirenden. Nem is lesz addig, amíg az orosz–ukrán konfliktus valamilyen módon nem rendeződik. De nagyon fontosnak tartjuk, hogy már ebben a szakaszban is beszéljünk róla, ízlelgessük, elemezzük ezt a koncepciót, hogy amikor eljön az idő, ne a nulláról kelljen indulni. Ez azért is fontos, mert ennek a hosszabb távú koncepciónak a realitásként való kezelése elősegíti az orosz–ukrán konfliktus rendezését is, hiszen biztosítékot ad Oroszországnak, hogy a jövőben nemcsak Ukrajna biztonságáról, hanem Oroszország biztonságáról is gondoskodunk.
Címlapkép: Orosz katonák menetelnek a náci Németország felett aratott második világháborús győzelem 81. évfordulóján rendezett katonai díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2026. május 9-én. MTI/EPA/Makszim Sipenkov
