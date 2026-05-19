Dagad a botrány: trükkös módon menekítették ki Magyar Péter elől a megvádolt politikust, Washingtonig vezetnek a szálak

Ziobro Magyar Péter miniszterelnöki eskütételének napján menekült el Magyarországról. A Tisza Párt elnöke korábban egyértelművé tette, hogy nem élvezhetnek politikai menedékjogot Magyarországon olyan politikusok, akik hazájukban bűncselekményeket követtek el.
Az előző, Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány által létrehozott Igazságosság Alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított Zbigniew Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban eddig még nem született döntés.
Amennyiben Ziobro Magyar Péter beiktatása után is Magyarországon maradt volna, az új kormány valószínűleg kiadta volna a politikust Varsónak.
A Reutersnek nyilatkozó három forrás szerint
Landau utasította a washingtoni Külügyminisztérium konzuli ügyek irodájának magas rangú tisztviselőit, hogy utasítsák a budapesti amerikai nagykövetséget, hogy adjanak ki vízumot Ziobro számára.
A források szerint Landau utasítására még Magyar Péter május 9-i beiktatása előtt megszerezte a vízumot.
Az egyik forrás szerint a volt miniszter újságírói vízumot kapott. Ziobro a PiS-hez közel álló Republika TV amerikai tudósítója lett az Egyesült Államokba szökése után.
A források nem tudnak róla, hogy Donald Trump amerikai elnököt bevonták-e a döntésbe, illetve hogy Landau közvetlen főnöke, Marco Rubio külügyminiszter milyen szerepet játszott, ha játszott egyáltalán.
Landau tavasszal értesült Ziobro ügyéről Tom Rose-tól, az Egyesült Államok lengyelországi nagykövetétől, és úgy vélte, hogy a volt minisztert igazságtalanul vonták felelősségre – mondta egy negyedik, az ügyet ismerő forrás.
Amikor a konzuli ügyek irodájának vezető tisztviselőit utasította a vízum kiadására, a második számú amerikai diplomata azzal indokolta a sürgősséget, hogy az ügyet „nemzetbiztonsági kérdésként” mutatta be – tette hozzá az egyik forrás.
A Reutersnek sem Ziobro, sem az amerikai Külügyminisztérium, sem a lengyel és a magyar kormány nem nyilatkozott az ügyben.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
