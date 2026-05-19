Az orosz döntéshozók egy része azon a véleményen van, hogy Oroszország nem bírja ki hosszú távon a háborút Ukrajnával. Renat Szulejmanov, a Kommunista Párt oroszországi szövetségének (KPRF) képviselője szerint

a különleges katonai művelet mielőbbi befejezése egyszerűen elengedhetetlen.

A nyilatkozat meglepő változásra utal, eddig ugyanis a legfontosabb döntéshozó testületből ilyen hangok nem szűrődtek ki a médiába. Szulejmanov szerint a gazdaság van egyre nehezebb helyzetben a magas költségek következtében. Elmondása szerint a szövetségi költségvetés mintegy 40 százalékát emésztik fel az ezzel kapcsolatos kiadások. Szerinte ez a helyzet azt jelenti, hogy esélye sem lehet a valódi fejlődésnek, a beruházásoknak. A hadikiadások a fegyverek gyártását növelik meg, de ezekből a lakosság nem hasznosít bevételeket és fejlődést.

A különleges hadművelet már tovább tart, mint a Nagy Honvédő Háború. Isten adja, hogy győzelemmel záruljon, és ne csak egy közbenső eredménnyel

– jelentette ki az orosz képviselő.

Szulejmanov ugyanakkor azt is kiemelte, hogy nem lesz elég pusztán csökkenteni a védelemre s biztonságra fordított összegeket, azokkal is törődni kell, akik jelenleg a hadiiparban dolgoznak. Nekik a háború végével megszűnhet a munkahelyük, ezért a gazdaság beindításánál erre is figyelni kell szerinte, mindez súlyos kihívásokat fog okozni a moszkvai vezetésnek. Kiemelte, hatalmas forrásokra lesz szükség az elavult infrastruktúra megújítására és a beruházások megindítására.

Oroszországban a romló gazdasági helyzet miatt növekedtek a kritikus hangok, ezért a korábban hangos háborúpárti képviselők is óvatosabban kezdtek fogalmazni.

Szulejmanov is ezek közé tartozik, korábban Ukrajna megadását követelte.

