Egymilliárd dolláros bejelentés: elhárult a legnagyobb akadály, több százezer pusztító drón lepheti el a csatatereket

A 2026. május 18-án bejelentett szerződés értelmében a Northrop Grumman öt preferált beszállító egyikeként vesz részt a programban. A cég feladata egy szabványosított, azonnal beépíthető harci modul előállítása, amely az 1-es kategóriájú (vagyis a legkisebb méretű) pilóta nélküli rendszerek tömeges felfegyverzését szolgálja.
A megoldás lényege, hogy egyetlen egységbe integrálja a gyújtószerkezetet, a robbanófejet és a csatlakozási felületet. Ennek köszönhetően a modul különféle drónplatformokra is rendkívül gyorsan felszerelhető.
A program mögött az a felismerés áll, hogy a modern drónhadviselés egyik legszűkebb keresztmetszete már nem maguknak a repülő eszközöknek a gyártása, hanem a hozzájuk illeszthető harci terhek skálázható előállítása. A Drone Dominance kifejezetten az olcsó, fogyóeszközként kezelt, egyirányú támadó drónok tömeges beszerzését célozza. A projekt tervezett költségkerete megközelítőleg 1–1,1 milliárd dollárt tesz ki.
A program ütemezése meglehetősen ambiciózus. A kiírás szerint 2025 decemberében kértek megoldási javaslatokat, 2026 februárjában pedig lezajlott az első, úgynevezett "Gauntlet" kiválasztási fázis. Ennek során a katonai kezelőszemélyzet valós bevetési helyzetekben értékelte a drónokat, nem csupán papíralapú specifikációkra hagyatkozva. A kezdeti rendelés 30 ezer drónra szól, a végcél pedig az, hogy 2027-re több mint 200 ezer harci drónt állítsanak rendszerbe.
A Common UAS Payload nevű fejlesztés műszaki újdonsága, hogy egyetlen modulba vonja össze a legfontosabb fegyverzeti elemeket. Ezek közé tartozik a robbanófej, az elektronikus vagy elektromechanikus élesítő és biztosító szerkezet, valamint a drónnal kommunikáló interfész. Ezek az összetevők máskülönben külön-külön is hosszadalmas biztonsági felülvizsgálatot és integrációs munkát igényelnének.
