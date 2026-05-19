Évtizedek óta nem láttak ilyen válságot: alig vette át a hatalmat az új elnök, máris elsöprő tüntetések robbantak ki

A bolíviai fővárosban, La Pazban hétfőn fokozódtak a tiltakozások Rodrigo Paz elnök ellen, a rendőrség és a tüntetők heves összecsapásokba keveredtek.

a latin-amerikai ország jobboldali elnöke Alig hat hónapja került hatalomra, máris egyre növekszik rajta a nyomás

a mezőgazdasági munkások, dolgozók, bányászok és tanárok részéről, akik kifogásolják a négy évtizede nem látott gazdasági válságot.

Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint a tüntetők házi készítésű robbanóanyagokkal, botokkal és kövekkel felfegyverkezve próbáltak behatolni a Murillo térre, ahol az elnöki palota található. Több száz rohamrendőr könnygázzal szorította vissza őket.

Az ügyészség bejelentette, hogy elrendelte az ország legnagyobb szakszervezetének vezetője, Mario Argollo letartóztatását, aki a tüntetések egyik vezetője, és akit többek között "bűncselekmények elkövetésére való nyilvános buzdítással" és "terrorizmussal" vádolnak.

A kormány által közzétett felvételek szerint egy tüntetőcsoport kifosztotta a nemzeti vagyonnyilvántartó irodáját, elvitte a bútorokat, a számítógépeket és egyéb berendezéseket.

A hatóságok még nem tettek közzé adatokat a letartóztatások számáról, de

az Unitel hírcsatorna több mint száz letartóztatásról számolt be.

A kormány azzal vádolja Evo Morales volt szocialista elnököt (2006–2019), hogy ő áll a zavargások hátterében.

A tüntetők olyan politikai szereplők, akiket a kokatermesztők vezetője használ fel arra, hogy visszatérjen a hatalomba - nyilatkozta a Red Uno tévécsatornának José Gabriel Espinoza gazdasági miniszter.

Evo Morales az X közösségi oldalon együttérzését fejezte ki a tüntetőkkel, és Mario Argollót, valamint más szakszervezeti vezetőket "brutális üldözés" áldozatainak nevezte.

A tüntetéseket több mint két hete útlezárások kísérik, amelyek megbénítják a La Pazba vezető utakat.

A hatóságok hétfő este legalább 32 útlezárást regisztráltak az egész országban.

Szombaton a rendőröknek és a katonáknak sikerült ideiglenesen megnyitniuk néhány La Pazba vezető utat a tüntetőkkel történt összecsapások után. A tiltakozók azonban még aznap visszaszerezték az irányítást több helyszínen. Az útlezárások gyakorlatilag elszigetelik a közigazgatási fővárost az ország többi részétől, ami üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerhiányt okoz.

A kormány bejelentette, hogy kedden ismét beavatkozik az elzárt utakon, hogy hat órára új "humanitárius folyosót" hozzon létre.

Bolívia az 1980-as évek óta a legsúlyosabb gazdasági válságát éli át.

Már a múlt héten is több kormányellenes tüntetés rázta meg La Pazt, az üzemanyaghiány és a magas infláció miatt. Az ország kimerítette dollárkészleteit az üzemanyag-támogatások finanszírozására, amelyeket decemberben szüntettek meg. Az éves infláció áprilisban elérte a 14 százalékot.

Címlapkép forrása: Alexis Gomez/NurPhoto via Getty Images