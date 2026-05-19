Furcsa repülőgépet kapnak az amerikai katonák: pillanatok alatt darabokra szedhető, de messze nem vethető be bárki ellen
Az L3Harris Technologies a tampai SOF Week 2026 rendezvényen mutatta be az OA-1K Skyraider II könnyű csapásmérő repülőgépet. A típust kifejezetten az amerikai különleges műveleti erők támogatására fejlesztették ki, különös tekintettel a távoli, nehezen megközelíthető hadszíntereken zajló bevetésekre - jelentette az Army Recognition.

A repülőgépet az Egyesült Államok Légierejének Különleges Műveleti Parancsnoksága (AFSOC) igényeire szabták. A gép felderítési és csapásmérő képességeket ötvöz egyetlen platformon. Egyaránt alkalmas közvetlen légi támogatásra, precíziós csapásmérésre, valamint hírszerzési, megfigyelési és felderítési (ISR) feladatokra. Az OA-1K-t kifejezetten elosztott hadműveletekre és gyors telepíthetőségre tervezték. Ennek köszönhetően előretolt, minimális infrastruktúrával rendelkező, harcmezőhöz közeli repülőterekről is bevethető.

Az L3Harris a bemutatón külön kiemelte a gép egyik legfontosabb tulajdonságát. A Skyraider II gyorsan szétszerelhető és újra összerakható, így katonai szállítógépekkel is könnyedén eljuttatható az előretolt műveleti bázisokra. Ez a képesség jelentősen növeli a különleges műveleti erők rugalmasságát az olyan hadszíntereken, mint az indo-csendes-óceáni térség, Afrika vagy a Közel-Kelet.

Érdemes mindazonáltal kiemelni, hogy a Skyraider II-es egy nagyon szűk körben bevethető repülőgép: mivel turbolégcsavarral, és nem sugárhajtással működik, ezért gyorsnak, vagy különösen nagy teherbírásúnak sem számít, radarkeresztmetszete indokolatlanul nagy, így

kizárólag olyan konfliktusokban vethető be hatékonyan, ahol a célpont semmilyen érdemi légvédelmi képességgel nem rendelkezik.

A hasonló géptípusok legnagyobb vonzereje abban áll, hogy áruk töredéke egy sugárhajtású vadészgépének, így alacsony költségvetésű fegyveres erők is meg tudják vásárolni őket.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

