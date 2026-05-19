  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: a felemelkedő nagyhatalomnak sokkal több köze van az ukrajnai háborúhoz, mint tudni lehetett
Globál

Hírszerzési jelentés: a felemelkedő nagyhatalomnak sokkal több köze van az ukrajnai háborúhoz, mint tudni lehetett

Portfolio
Három európai hírszerző szolgálat állítása szerint Kína titokban mintegy kétszáz orosz katonát képzett ki a saját területén 2025 második felében. Közülük többen azóta már visszatértek az ukrajnai frontra - jelentette a Reuters.

Az együttműködés részleteit egy 2025. július 2-án, Pekingben aláírt, kétnyelvű orosz–kínai megállapodás rögzíti, amelyet magas rangú tisztek szignáltak. A dokumentum szerint

az orosz katonákat pekingi és nancsingi katonai létesítményekben képezik ki.

A felkészítés elsősorban a drónhadviselésre, az elektronikai hadviselésre, a katonai repülésre és a gépesített lövész harcászatra fókuszál. A megállapodás azt is előírta, hogy több száz kínai katona oroszországi kiképzésen vesz részt. Emellett szigorúan megtiltotta a sajtó és bármilyen harmadik fél tájékoztatását.

Az orosz-ukrán háború során a drónok harctéri szerepe drámaian megváltozott, a hadviselés modern formáiban pedig Oroszország hatalmas tapasztalatot szerzett, mégis Kína jelentős mértékben hozzá tud járulni az együttműködéshez. Elsősorban hatalmas dróniparával, technológiai szaktudásával és fejlett kiképzési módszereivel, például repülésszimulátorokkal tesz hozzá a közös tudáshoz.

Még több Globál

Aláírták a paktumot: évtizedes lemaradást dolgoznak le egyetlen húzással a NATO-tagállamban

Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét

Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

A Reuters által áttekintett belső orosz katonai jelentések négy különböző kiképzési kurzust dokumentáltak:

  • Az első 2025 decemberében zajlott, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) sicsiacsuangi lövészakadémiáján zajlott mintegy ötven orosz katona részvételével. Ezen az összhaderőnemi hadviselési kurzuson a drónos célfelderítés mellett a 82 milliméteres aknavetők kezelését is gyakorolták.
  • A második, források szerint Csengcsouban tartott kurzuson légvédelmi kiképzés folyt. Itt többek között drónzavaró puskákat és hálóvető eszközöket használtak a beérkező drónok semlegesítésére.
  • A harmadik kurzus a jipini katonai repülési kiképzőközpontban zajlott, ahol az FPV-drónok kezelését sajátították el, és repülésszimulátoros gyakorlatokat tartottak.
  • A negyedik, a PLA nancsingi katonai műszaki egyetemén szervezett képzés robbantástechnikával, aknatelepítéssel, aknamentesítéssel és rögtönzött robbanószerkezetek hatástalanításával foglalkozott. Utóbbiról fényképek is készültek, amelyeken egyenruhás orosz katonákat kínai oktatók tanítanak.

Az európai hírszerző szolgálatok szerint a kiképzett oroszok között jelentős számban voltak tapasztalt kiképzőtisztek. Ők a megszerzett tudást a parancsnoki láncon keresztül továbbadhatják az állománynak. Az egyik szolgálat megerősítette, hogy sikerült azonosítaniuk néhány Kínában kiképzett orosz katonát, akik azóta már drónokkal harcolnak a megszállt Krím félszigeten és a zaporizzsjai régióban. Az érintettek rendfokozata a tizedestől egészen az alezredesig terjedt.

Peking következetesen semlegesnek vallja magát az ukrajnai konfliktusban, és békeközvetítőként pozicionálja magát.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Liu Jian/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility