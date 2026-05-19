Hírszerzési jelentés: a felemelkedő nagyhatalomnak sokkal több köze van az ukrajnai háborúhoz, mint tudni lehetett

Az együttműködés részleteit egy 2025. július 2-án, Pekingben aláírt, kétnyelvű orosz–kínai megállapodás rögzíti, amelyet magas rangú tisztek szignáltak. A dokumentum szerint
az orosz katonákat pekingi és nancsingi katonai létesítményekben képezik ki.
A felkészítés elsősorban a drónhadviselésre, az elektronikai hadviselésre, a katonai repülésre és a gépesített lövész harcászatra fókuszál. A megállapodás azt is előírta, hogy több száz kínai katona oroszországi kiképzésen vesz részt. Emellett szigorúan megtiltotta a sajtó és bármilyen harmadik fél tájékoztatását.
Az orosz-ukrán háború során a drónok harctéri szerepe drámaian megváltozott, a hadviselés modern formáiban pedig Oroszország hatalmas tapasztalatot szerzett, mégis Kína jelentős mértékben hozzá tud járulni az együttműködéshez. Elsősorban hatalmas dróniparával, technológiai szaktudásával és fejlett kiképzési módszereivel, például repülésszimulátorokkal tesz hozzá a közös tudáshoz.
A Reuters által áttekintett belső orosz katonai jelentések négy különböző kiképzési kurzust dokumentáltak:
- Az első 2025 decemberében zajlott, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) sicsiacsuangi lövészakadémiáján zajlott mintegy ötven orosz katona részvételével. Ezen az összhaderőnemi hadviselési kurzuson a drónos célfelderítés mellett a 82 milliméteres aknavetők kezelését is gyakorolták.
- A második, források szerint Csengcsouban tartott kurzuson légvédelmi kiképzés folyt. Itt többek között drónzavaró puskákat és hálóvető eszközöket használtak a beérkező drónok semlegesítésére.
- A harmadik kurzus a jipini katonai repülési kiképzőközpontban zajlott, ahol az FPV-drónok kezelését sajátították el, és repülésszimulátoros gyakorlatokat tartottak.
- A negyedik, a PLA nancsingi katonai műszaki egyetemén szervezett képzés robbantástechnikával, aknatelepítéssel, aknamentesítéssel és rögtönzött robbanószerkezetek hatástalanításával foglalkozott. Utóbbiról fényképek is készültek, amelyeken egyenruhás orosz katonákat kínai oktatók tanítanak.
Az európai hírszerző szolgálatok szerint a kiképzett oroszok között jelentős számban voltak tapasztalt kiképzőtisztek. Ők a megszerzett tudást a parancsnoki láncon keresztül továbbadhatják az állománynak. Az egyik szolgálat megerősítette, hogy sikerült azonosítaniuk néhány Kínában kiképzett orosz katonát, akik azóta már drónokkal harcolnak a megszállt Krím félszigeten és a zaporizzsjai régióban. Az érintettek rendfokozata a tizedestől egészen az alezredesig terjedt.
Peking következetesen semlegesnek vallja magát az ukrajnai konfliktusban, és békeközvetítőként pozicionálja magát.
