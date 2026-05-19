Ilyen még nem volt: Volodimir Zelenszkij oda utazhat Magyarország szomszédjában, ahova még sosem

Bár a belgrádi vizitről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, az N1 diplomáciai forrásai szerint a felek hamarosan egy közös egyetértési nyilatkozatot írhatnak alá a kereskedelmi együttműködésről. A háborús helyzet miatt ugyanakkor a látogatás az utolsó pillanatban is meghiúsulhat - közölte a szerb hírcsatorna.

Szerbia és Ukrajna kétoldalú viszonyát az EU-tagság közös célja, valamint a területi integritás támogatása fűzi össze. Ukrajna ennek jegyében nem ismeri el Koszovó függetlenségét, Szerbia pedig többször is kiállt az ukrán területi egység mellett.

A két államfő eddig jellemzően csak többoldalú csúcstalálkozók margóján egyeztetett. Az első közvetlen tárgyalásra 2023 augusztusában, Athénban került sor, míg az első személyes találkozójuk 2023 júniusában, Moldovában esett meg.

Aleksandar Vučić szerb elnök tavaly júniusban járt először Ukrajnában a háború kitörése óta.

Részt vett az Odesszában tartott, délkelet-európai vezetőket felvonultató csúcstalálkozón, ahol felajánlotta Szerbia segítségét Ukrajna újjáépítésében. A diplomáciai találkozó zárónyilatkozatát azonban Belgrád nem írta alá, mivel az szorgalmazta az Oroszország elleni szankciókat.

A két ország viszonyát jelentősen beárnyékolja Belgrád oroszbarátnak mondott külpolitikája. Bár Szerbia 2022-ben elítélte az orosz agressziót, több mint négy évvel a háború kitörése után sem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, az Európai Unió ismételt felszólításai dacára. Ukrán részről ugyanakkor jelezték, hogy Kijev megérti a szerb álláspontot, így a szankciókhoz való csatlakozást nem szabják a kétoldalú kapcsolatok feltételéül.

Kényes pont ezen kívül a fegyverexport kérdése.

sajtóértesülések szerint szerb gyártású fegyverek és lőszerek harmadik országokon keresztül jutottak el Ukrajnába.

2025 júniusában az orosz hírszerzés azt közölte, hogy két szerb vállalat cseh és bolgár cégeken keresztül értékesített olyan rakétákat és aknavetőgránátokat, amelyek végül az ukrán hadsereghez kerültek. Szerbia a közvetlen exportot következetesen tagadta, a botrány nyomán ugyanakkor elnöki utasításra felfüggesztettek minden fegyverexportot, a kivitelt a nemzetbiztonsági tanács jóváhagyásához kötve.

A szerb-ukrán kapcsolatok más csatornákon is élénkültek az elmúlt időszakban. 2025 novemberében Ana Brnabić, a szerb nemzetgyűlés elnöke hivatalos kijevi látogatást tett, amelynek során Volodimir Zelenszkijjel is találkozott. A korábban miniszterelnökként szolgált Brnabić kiemelte, hogy Szerbia több humanitárius segélyt küldött Ukrajnának, mint az összes többi nyugat-balkáni ország együttvéve.

Marko Đurić szerb külügyminiszter ebben a hónapban hangoztatta Belgrád készségét a politikai párbeszéd és a kereskedelmi együttműködés elmélyítésére.

