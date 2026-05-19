Itt a bejelentés: súlyos büntetést kapott a nyakába a sziget, ami Trump céltáblájára került

A kubai kormány több tagját, valamint intézményeit sújtja szankcióval az Egyesült Államok.

Az amerikai külügyminisztérium hétfői bejelentése szerint büntetőintézkedés alá került a kubai belügyminisztérium, valamint az alá tartozó rendőri erő, a forradalmi rendőrség (Policía Nacional Revolucionaria) és a kubai hírszerzés.

Az állami szervek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került,

köztük a hadsereg több vezetője, a hírszerzés irányítója, valamint Rosabel Gamon Verde igazságügyi miniszter, Esteban Lazo Hernández, a kubai nemzetgyűlés elnöke, Vicente de la O Levy energia- és bányaügyi miniszter, valamint Mayra Arevich Marin kommunikációs miniszter.

Az amerikai indoklás szerint a büntetőintézkedés célja ellensúlyozni a kubai rezsim által az Egyesült Államokra jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, valamint felelősségre vonni a hatalmat saját érdekében felhasználó kommunista kormányzatot.

A szankciók értelmében az érintett kubai intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn velük.

