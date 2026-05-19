Jelentés érkezett Amerika ellenségétől: kiderült, van-e változás a rezsim követeléseiben
Kázem Garibábádi iráni külügyminiszter-helyettes kedden részletes jelentést adott az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának az amerikai-iráni tárgyalások helyzetéről és Teherán álláspontjáról. Az iráni javaslatcsomag majdhogynem változatlanul tartalmazza azokat a pontokat, melyek a szankciók feloldásától a háborús kártérítésen át az amerikai erők kivonásáig terjednek - számol be a Reuters és az Al-Dzsazíra az iráni IRNA hírügynökségre hivatkozva.

Az iráni javaslat központi elemei közé tartozik

  • az összes amerikai szankció,
  • valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának Iránnal kapcsolatos határozatainak feloldása.
  • Tartalmazza emellett a tengeri blokád megszüntetését,
  • továbbá a háború által okozott károk megtérítését az újjáépítés érdekében.
  • Teherán azt is követeli, hogy az amerikai fegyveres erők vonuljanak ki az ország közvetlen szomszédságából.

A javaslatcsomag kitér a háború befejezésére "minden fronton, beleértve Libanont is",

valamint a befagyasztott iráni vagyonok és pénzeszközök felszabadítására is. Garibábádi jelentése külön hangsúlyozta Irán urándúsításhoz és békés célú nukleáris tevékenységhez fűződő jogait.

Amennyiben hitelesnek tekinthetőek, a most nyilvánosságra hozott pontokból kiolvasható, hogy

hiába zajlanak az amerikai-iráni tárgyalások hetek óta, úgy tűnik, a felek álláspontjai nem közeledtek számottevő mértékben.

