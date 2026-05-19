Jó hírek jöttek a Hormuzi-szorosból: amerikai blokád ide vagy oda, megugrott a forgalom

A hajókövetési adatokra hivatkozva azt közölte a vállalat, hogy megugrott a forgalom az Irán által lezárt Hormuzi-szorosban.

Az adatok szerint május 11. és 17. között legalább 54 hajó tudott áthaladni az átjárón, míg egy héttel korábban csak 25-öt számoltak.

Az információk szerint 10 kínai tulajdonú hajó mellett két PB-gázszállító hajó, amely a Perzsa-öbölből indult Indiába, és egy ADNOC tulajdonában lévő LNG-szállító hajó is. A kereskedelem az amerikai blokád ellenére növekedett. Ez a szám még mindig drasztikusan elmarad a háborút megelőző mennyiségtől, akkor egy napon nagyjából 150 jármű lépte át átlagosan a szorost.

