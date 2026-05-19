  • Megjelenítés
Katasztrófa sújtotta Amerikát: tízezreket evakuálnak, helikoptereket is bevetnek
Globál

Katasztrófa sújtotta Amerikát: tízezreket evakuálnak, helikoptereket is bevetnek

MTI
Több tízezer embernek kellett elhagyni az otthonát a dél-kaliforniai Simi Valley környékén és a Santa Rosa-szigeten pusztító, kiterjedt erdőtüzek miatt - közölték kedden a helyi hatóságok.

Los Angelestől északnyugatra, Simi Valley város közelében mintegy 5,5 négyzetkilométeres területen lángol az erdő a helyi tűzoltóság közlése szerint. A Santa Rosa-szigeten tomboló tűz pedig már csaknem 60 négyzetkilométerre terjedt ki a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint.

Az erdőtüzek miatt több megyére is evakuálási parancsot adtak ki a helyi hatóságok, hétfőn mintegy 29 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására.

A tűz hétfőn délelőtt keletkezett Simi Valley közelében, Ventura megyében, Los Angeles belvárosától körülbelül 65 kilométerre északnyugatra.

A régióba 500 tűzoltót vezényeltek a lángok megfékezésére, helikopter és repülő is segíti a munkájukat vizet és égésgátlót öntve a területre.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Leghűségesebb szövetségesébe gázolt bele az Egyesült Államok? – Leforrázva állnak az európai katonai nagyhatalom vezetői

Melegváltásban kilincselnek a felemelkedő szuperhatalommál: Trump után Putyinnal ráz kezet a kínai vezető

Személyi sérülésről eddig nem adtak hírt.

Jelenleg nem számítunk arra, hogy a tűz eléri Los Angelest"

- mondta el Karen Bass, a város polgármestere hozzátéve, hogy a tűzoltók "gondosan figyelemmel kísérik a helyzetet".

Tavaly januárban a Los Angeles nyugati peremén pusztító Palisades-tűz és a Pasadena és Altadena közelében lángoló Eaton-tűz következtében 31 ember vesztette életét, és több mint 16 ezer épületet hamvadt el. A tűzoltók hetekig küzdöttek a lángokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövetkezhet, amitől a gazdák rettegtek: soha nem látott fordulat jön a hazai földeken

A futball új korszaka Budapesten: ahol a pályán a gólok, a háttérben az adatok döntenek – érkezik a The Science of Football

Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV

Váratlan fordulat: Putyin háta mögött olyat mondott a szuperhatalom az ukrajnai háborúról, amit korábban soha

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility