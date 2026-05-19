Kiderült, mi lenne a béke ára: óriási kártérítést és a katonai bázisok elhagyását követelik Amerikától
Részletesen közzétette a Reuters, mit tartalmazott a legújabb békeajánlat, melyet Irán Donald Trump amerikai elnöknek továbbított.

A lap részben iráni forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az Irán és Amerika / Izrael közti konfliktust lezárni hivatott, Teherán részéről érkező javaslat a következő pontokat tartalmazza:

  • béke minden fronton, véget érnének a harcok Libanonban, Izrael és a Hezbollah közt is,
  • Amerika minden, Iránhoz közeli katonai támaszpontot elhagyna,
  • Amerika és Izrael kártérítést fizet Iránnak a háborús károk miatt,
  • minden, Iránnal szembeni szankciót és blokádod feloldanának,
  • nem világos, mi lenne az iráni atomprogram és a Hormuzi-szoros jövője – ezek a kérdések vélhetően később kerülnének tárgyalásra.

A Reuters megjegyzi: az Irán által Amerikába küldött béketerv lényegében változatlan az előző verzióhoz képest –

szinte ugyanazokat a pontokat tartalmazza, mint az a terv, melyet Trump elnök „szemétnek” minősített.

Megjegyzik ugyanakkor: Amerika egyes kérdésekben, például a szankciók feloldásában már engedékenyebbnek tűnik, mint korábban. A tárgyalásokban közvetítő Pakisztán egyik tisztviselője viszont azt mondta: nehéz lesz így lezárni a konfliktust, hiszen mindkét fél „változtatja, hova rakja a kaput,” vagyis folyamatosan változtatják, mit tekintenek elfogadható kompromisszumnak a háború lezárása érdekében.

