Roy, egy kanadai OSINT-elemző egy olyan orosz katalógusra bukkant, amely 3D-nyomtatott pótalkatrészeket kínál a lelőtt ukrán drónokhoz. Oroszországban a VAMPIRE-t Baba Jaga néven ismerik. A zsákmányolt példányok köré 2024 óta egy valóságos házilagos alkatrészgyártó iparág épült ki. Ennek oka egyszerű:

az orosz hadiipar képtelen ellátni a hadsereget saját fejlesztésű nehéz multikopterekkel.

Jelenleg a VAMPIRE az egyetlen olyan eszközük, amellyel nehéz lőszereket juttathatnak a célpontokra. A javítóműhelyekben a repülésstabilizáló rendszereken, a szoftveralgoritmusokon és a navigációs vezérlőcsatornákon dolgoznak, valamint kicserélik a sérült alkatrészeket.

Május 5-én a RIA Novosztyi orosz hírügynökség közölt egy riportot arról, hogy a Szumi területen zsákmányolt Baba Jaga hexakopterekkel szállítanak utánpótlást a frontvonalra. Az orosz katonák arról is beszámoltak, hogy a Herszon területen több mint húsz zsákmányolt nehéz drónt vetnek be. Ukrán oldalon a SkyFall által gyártott VAMPIRE bombázó drón 2025-re a frontvonal leghatékonyabb fegyverévé vált. Ezek a gépek eddig több mint 2,5 millió bevetést hajtottak végre. A hexakoptert 2023 tavaszán rendszeresítették, és azóta folyamatosan szállítják az ukrán fegyveres erők számára. Az eszköz

akár 15 kilogrammos hasznos terhet is képes több tíz kilométeres távolságra eljuttatni.

