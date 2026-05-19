  • Megjelenítés
Kiderült Oroszország kínos titka: képtelen a hadiipar tartani a lépést, inkább más megoldáshoz folyamodtak
Globál

Kiderült Oroszország kínos titka: képtelen a hadiipar tartani a lépést, inkább más megoldáshoz folyamodtak

Portfolio
Oroszország nem képes saját nehéz bombázó drónokat gyártani, ezért egy teljes javítóhálózatot épített ki az ukrán VAMPIRE drónok felújítására – számolt be a Militarnyi.

Roy, egy kanadai OSINT-elemző egy olyan orosz katalógusra bukkant, amely 3D-nyomtatott pótalkatrészeket kínál a lelőtt ukrán drónokhoz. Oroszországban a VAMPIRE-t Baba Jaga néven ismerik. A zsákmányolt példányok köré 2024 óta egy valóságos házilagos alkatrészgyártó iparág épült ki. Ennek oka egyszerű:

az orosz hadiipar képtelen ellátni a hadsereget saját fejlesztésű nehéz multikopterekkel.

Jelenleg a VAMPIRE az egyetlen olyan eszközük, amellyel nehéz lőszereket juttathatnak a célpontokra. A javítóműhelyekben a repülésstabilizáló rendszereken, a szoftveralgoritmusokon és a navigációs vezérlőcsatornákon dolgoznak, valamint kicserélik a sérült alkatrészeket.

Május 5-én a RIA Novosztyi orosz hírügynökség közölt egy riportot arról, hogy a Szumi területen zsákmányolt Baba Jaga hexakopterekkel szállítanak utánpótlást a frontvonalra. Az orosz katonák arról is beszámoltak, hogy a Herszon területen több mint húsz zsákmányolt nehéz drónt vetnek be. Ukrán oldalon a SkyFall által gyártott VAMPIRE bombázó drón 2025-re a frontvonal leghatékonyabb fegyverévé vált. Ezek a gépek eddig több mint 2,5 millió bevetést hajtottak végre. A hexakoptert 2023 tavaszán rendszeresítették, és azóta folyamatosan szállítják az ukrán fegyveres erők számára. Az eszköz

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Utasítást adott Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatosan

Kiszivárgott a jelentés: titkos alagutakból ássa elő rakétáit Amerika legnagyobb ellensége, készülnek a háború folytatására

akár 15 kilogrammos hasznos terhet is képes több tíz kilométeres távolságra eljuttatni.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility