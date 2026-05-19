Kimondta Angela Merkel: egy dolgot másképp kell csinálnia Európának a békéhez – Ő maga tárgyalhat Putyinnal?

Merkel úgy véli,
Európa jelenleg nem használja ki kellőképpen a diplomáciai lehetőségeit.
Ugyanakkora hiba lenne Putyint és az európaiak hibáit alábecsülni. És ugyanilyen rossz lenne nem bízni önmagunkban
- fogalmazott a volt kancellár. A konfliktus célja szerinte egy független Ukrajna elérése, amely szabadon rendelkezhet saját sorsáról. A katonai támogatást és az elrettentő erő növelését egyaránt helyesnek tartja, ugyanakkor úgy gondolja, a diplomáciára is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
A politikus részben a hidegháború időszakára hivatkozva hangsúlyozta, hogy a katonai elrettentés és a diplomáciai aktivitás mindig is kéz a kézben járt. Mint kifejtette, egy közös uniós álláspont kialakítására van szükség, ami azonban hosszú távú, kitartó munkát igényel. Merkel szerint nem elegendő, ha kizárólag Donald Trump tart fenn kapcsolatot Oroszországgal, hiszen az európaiaknak is cselekedniük kell.
Mi, európaiak is vagyunk valakik. Tapasztalatainkkal és erőforrásainkkal, amelyek szerintem jelentősek, képesek vagyunk megoldásokat találni
- jelentette ki.
Merkel ugyanakkor – ha palástolva is, de – elutasította azt a felvetést, hogy európai oldalról ő közvetítsen a háború rendezése érdekében.
A korábbi minszki tárgyalásokra utalva elmondta: annak idején eszébe sem jutott volna, hogy maga helyett egy közvetítőt küldjön a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetésekre. Ezért az az álláspontja, azoknak kell az ügyet a kezükbe venniük, akik jelenleg is politikai felelősséget és hatalmat viselnek.
Az orosz elnök nemrégiben Merkel szociáldemokrata elődjét, Gerhard Schrödert javasolta közvetítőnek. A Putyinnal szoros kapcsolatot ápoló politikust azonban mind Ukrajna, mind Európa elutasította.
