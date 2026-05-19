  • Megjelenítés
Kimondta Angela Merkel: egy dolgot másképp kell csinálnia Európának a békéhez – Ő maga tárgyalhat Putyinnal?
Globál

Kimondta Angela Merkel: egy dolgot másképp kell csinálnia Európának a békéhez – Ő maga tárgyalhat Putyinnal?

Portfolio
Angela Merkel a Republica digitális konferencián, a WDR tartományi közszolgálati adó Európai Fórumán szólalt fel. A volt német kancellár arra szólította fel Európát, hogy fokozza diplomáciai erőfeszítéseit az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, miközben továbbra is támogatja Ukrajnát katonailag - írja az Ukrinform.

Merkel úgy véli,

Európa jelenleg nem használja ki kellőképpen a diplomáciai lehetőségeit.

Ugyanakkora hiba lenne Putyint és az európaiak hibáit alábecsülni. És ugyanilyen rossz lenne nem bízni önmagunkban

- fogalmazott a volt kancellár. A konfliktus célja szerinte egy független Ukrajna elérése, amely szabadon rendelkezhet saját sorsáról. A katonai támogatást és az elrettentő erő növelését egyaránt helyesnek tartja, ugyanakkor úgy gondolja, a diplomáciára is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult

Évtizedek óta nem láttak ilyen válságot: alig vette át a hatalmat az új elnök, máris elsöprő tüntetések robbantak ki

A politikus részben a hidegháború időszakára hivatkozva hangsúlyozta, hogy a katonai elrettentés és a diplomáciai aktivitás mindig is kéz a kézben járt. Mint kifejtette, egy közös uniós álláspont kialakítására van szükség, ami azonban hosszú távú, kitartó munkát igényel. Merkel szerint nem elegendő, ha kizárólag Donald Trump tart fenn kapcsolatot Oroszországgal, hiszen az európaiaknak is cselekedniük kell.

Mi, európaiak is vagyunk valakik. Tapasztalatainkkal és erőforrásainkkal, amelyek szerintem jelentősek, képesek vagyunk megoldásokat találni

- jelentette ki.

Merkel ugyanakkor – ha palástolva is, de – elutasította azt a felvetést, hogy európai oldalról ő közvetítsen a háború rendezése érdekében.

A korábbi minszki tárgyalásokra utalva elmondta: annak idején eszébe sem jutott volna, hogy maga helyett egy közvetítőt küldjön a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetésekre. Ezért az az álláspontja, azoknak kell az ügyet a kezükbe venniük, akik jelenleg is politikai felelősséget és hatalmat viselnek.

Az orosz elnök nemrégiben Merkel szociáldemokrata elődjét, Gerhard Schrödert javasolta közvetítőnek. A Putyinnal szoros kapcsolatot ápoló politikust azonban mind Ukrajna, mind Európa elutasította.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility