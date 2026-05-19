Kiszivárgott a jelentés: titkos alagutakból álla elő rakétáit Amerika legnagyobb ellensége, készülnek a háború folytatására

A The New York Times egy meg nem nevezett amerikai katonai tisztségviselőre hivatkozva számolt be a fejleményekről.

A lap szerint az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta

Irán számos lebombázott ballisztikusrakéta-állást kiszabadított a romok alól, emellett mobil rakétaindítókat is átcsoportosított.

A jelentős veszteségek ellenére az ország módosította harcászati eljárásait is, felkészülve egy esetleges újabb csapássorozatra.

Az amerikai tisztségviselő rámutatott, hogy az iráni rakétalétesítmények elleni amerikai légicsapások csupán az objektumok bejáratait találták el.

Maguk az indítóberendezések teljesen sértetlenek maradtak.

Ezeket ugyanis mélyen a föld alatti alagutakban helyezték el, így megfelelő védelmet élveztek a bombázásokkal szemben.

