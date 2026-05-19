  • Megjelenítés
Kiszivárgott a jelentés: titkos alagutakból ássa elő rakétáit Amerika legnagyobb ellensége, készülnek a háború folytatására
Globál

Kiszivárgott a jelentés: titkos alagutakból ássa elő rakétáit Amerika legnagyobb ellensége, készülnek a háború folytatására

Portfolio
Irán arra használta az elmúlt hetek fegyvernyugvását, hogy kiássa föld alá temetett rakétáit, drónjait és felkészítse ezeket a háború kiújulására - írta meg a New York Times amerikai tisztviselők információi alapján.

A The New York Times egy meg nem nevezett amerikai katonai tisztségviselőre hivatkozva számolt be a fejleményekről.

A lap szerint az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta

Irán számos lebombázott ballisztikusrakéta-állást kiszabadított a romok alól, emellett mobil rakétaindítókat is átcsoportosított.

A jelentős veszteségek ellenére az ország módosította harcászati eljárásait is, felkészülve egy esetleges újabb csapássorozatra.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Kiderült Oroszország kínos titka: képtelen a hadiipar tartani a lépést, inkább más megoldáshoz folyamodtak

Utasítást adott Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatosan

Az amerikai tisztségviselő rámutatott, hogy az iráni rakétalétesítmények elleni amerikai légicsapások csupán az objektumok bejáratait találták el.

Maguk az indítóberendezések teljesen sértetlenek maradtak.

Ezeket ugyanis mélyen a föld alatti alagutakban helyezték el, így megfelelő védelmet élveztek a bombázásokkal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentés érkezett Amerika ellenségétől: kiderült, van-e változás a rezsim követeléseiben

Itt van az iráni békejavaslat

Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet

Lépett az Egyesült Államok, csak még rosszabb lett a helyzet a Hormuzi-szorosban

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility