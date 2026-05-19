Kiszivárgott: az egész NATO felvonulhat a Hormuzi-szorosnál – Hamarosan megszülethet a rendkívüli döntés

Az elképzelést több NATO-tagállam is támogatja, de az ehhez szükséges egyhangú jóváhagyás egyelőre hiányzik

– közölte egy tagállami diplomata. A NATO-országok vezetői július 7. és 8. között Ankarában találkoznak.

Először a politikai iránymutatás születik meg, aztán jön a formális tervezés

– mondta Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek legfelsőbb parancsnoka egy keddi sajtótájékoztatón. Hozzátette:

Gondolkodom rajta? Feltétlenül.

Bár Donald Trump amerikai elnök kérte, az európai NATO-országok eddig vonakodtak aktívan beavatkozni a Hormuzi-szorosnál kialakult válság megoldásába. Ha mégis megtennék ezt, az jelentős váltást jelentene a katonai szövetség stratégiájában az iráni háborút illetően.

A gazdasági nehézségek egyre súlyosabbak. A szoros lezárása az egekbe emelte az energiaárakat, és jelentősen rontotta a gazdasági növekedési előrejelzéseket.

Egy magas rangú NATO-tisztviselő elmondta, hogy bár egyes szövetségesek továbbra is ellenzik a szorosra irányuló szövetségi misszió engedélyezését, a blokád fennmaradása esetén támogatni fogják az ötletet.

A NATO-diplomata hozzátette, hogy több szövetséges támogatja a beavatkozást a szoros újbóli megnyitása érdekében, de figyelmeztetett arra, hogy mások továbbra is vonakodnak attól, hogy belerángassák őket a konfliktusba.

Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével egy külön koalíció dolgozik azon, hogy a harcok lecsillapodása után biztosítsák a szabad hajózást a szorosban. Ennek érdekében egyes országok már előre telepítették katonai eszközeiket a térségbe.

A NATO hivatalosan eddig nem kapott amerikai felkérést a szorossal kapcsolatos beavatkozásra.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images