Leghűségesebb szövetségesébe gázolt bele az Egyesült Államok? – Leforrázva állnak az európai katonai nagyhatalom vezetői

Paweł Zalewski és Cezary Tomczyk lengyel védelmiminiszter-helyettesek azért utaztak az amerikai fővárosba, hogy részleteket tudjanak meg az esetről.

Lengyelországban senki sem tudta, hogy az amerikai dandár rotációját felfüggesztik

– nyilatkozta Zalewski hétfőn a TOK FM rádiónak.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter váratlanul állította le az 1. lovashadosztály 2. páncélos dandárharccsoportjának régóta tervezett áthelyezését. A Pentagon szóvivője szerint azonban a lépés

nem volt váratlan, utolsó pillanatban hozott döntés.

Lengyelországban jelenleg mintegy tízezer amerikai katona állomásozik, többségük rendszeres, több hónapos rotációban teljesít szolgálatot. Varsó ezt Oroszország elrettentésének kulcselemeként értékeli. Pete Hegseth döntését Washingtonban a demokrata és a republikánus párt törvényhozói is bírálták.

Az Egyesült Államok korábban bejelentette, hogy ötezer katonát von ki Németországból, miután Friedrich Merz kancellár kritizálta az Irán elleni amerikai–izraeli háborút. Lengyelország azonban nem ítélte el a konfliktusban való amerikai részvételt. Emellett az ország a NATO-n belül GDP-arányosan a legnagyobb védelmi költségvetéssel rendelkezik.

Donald Tusk miniszterelnök hétfőn egy amerikai gyártmányú M1 Abrams harckocsik javítására szolgáló lengyel központ megnyitóján mondott beszédet.

Önöknek itt van a leghűségesebb szövetségese. Ezt érdemes észben tartani, mert Amerika sehol nem fog jobb partnerre találni

– üzent a kormányfő az Egyesült Államoknak. Tusk ugyanakkor a csapatmozgásokkal kapcsolatos döntést logisztikai jellegűnek nevezte. Kiemelte, hogy az nem érinti közvetlenül Lengyelország biztonságát és elrettentőképességét.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter megerősítette, hogy Varsót előzetesen semmilyen formában nem tájékoztatták az amerikai katonai jelenlét csökkentéséről.

Megértem, hogy átszervezési folyamat zajlik, de ez nem történhet egy olyan rendíthetetlen szövetséges rovására, mint Lengyelország

– tette hozzá. A miniszter és Wiesław Kukuła tábornok, a lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke a héten találkozik amerikai partnereivel. Tárgyalnak Dan Caine-nel, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának (JCS) elnökével, valamint Alexus Grynkewichcsel, az amerikai és a NATO-erők európai parancsnokával.

A lengyel belpolitikát tekintve a Tusk-kormány és Karol Nawrocki elnök mélyen megosztott, ebben a kérdésben azonban egységesen léptek fel. Marcin Przydacz, Nawrocki külpolitikai tanácsadója Rómában kijelentette:

A kormány biztosan számíthat az elnök támogatására, mert ez prioritás, hiszen Lengyelország biztonságáról van szó.

Przydacz ugyanakkor jelezte, hogy Tusk közelmúltbeli nyilatkozata a Financial Timesnak nem feltétlenül segítette az ügyet. A miniszterelnök abban az interjúban ugyanis megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok hűséges-e Európa védelméhez.

