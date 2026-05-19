Lépett az olasz kormány: meghosszabbítják a válságkezelő kedvezményt
Olaszország meghosszabbítja az üzemanyagok május 22-én lejáró jövedékiadó-csökkentését, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus nyomán megugrott energiaárakat – jelentette be Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter.
Salvini megerősítette, hogy a kedvezményt mindenképpen meg kell hosszabbítaniuk.

Az olasz kormány eddig mintegy egymilliárd eurót fordított a benzin és a gázolaj jövedéki adójának csökkentésére.

Az intézkedést márciusban vezették be, majd április végén hosszabbították meg először.

Olaszország az importált energiától való nagyfokú függősége miatt különösen kiszolgáltatott az amerikai–izraeli–iráni konfliktushoz köthető ellátási zavaroknak.

A miniszter elismerte, hogy az adókedvezmény önmagában nem elegendő a teherfuvarozók számára. Az érintettek emiatt a jövő hétre országos sztrájkot terveznek. Salvini közölte, hogy a kormány pénteken egyeztet a teherfuvarozói szövetségekkel. A megbeszélés célja az adó-visszatérítési program újraindítása, amellyel "több száz millió eurót" biztosítanának az ágazat támogatására. A tervezett sztrájkkal kapcsolatban a miniszter hozzátette, hogy

a fuvarozóknak igazuk van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

