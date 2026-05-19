Masszív fegyverszállítmányt fogtak el a magyar autópályán - Fotón a rutinellenőrzés alatt előbukkanó arzenál

Rutinellenőrzésnek indult, végül kábítószer és egy tucatnyi lőfegyver került elő egy török kamionból az M5-ös autópályán. A járművezető a kutatás közben megpróbált elmenekülni. A pénzügyőrök azonban percek alatt elfogták, majd a fegyverarzenállal együtt átadták a rendőrségnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásánál állítottak meg egy Németországba tartó, alumíniumot szállító török kamiont. A rakomány mellett a járőrök a vezetőfülkét is átvizsgálták, mivel onnan erős, szúrós szag áradt. A belső térben lévő irattáskából csaknem 67 grammnyi, nejlonba csomagolt kábítószergyanús anyag került elő. Erről a sofőr azonnal elismerte, hogy marihuána.

A pénzügyőrök ekkor értesítették a rendőrséget, majd az egyenruhásokkal közösen folytatták a jármű átkutatását. Amikor elkezdték vizsgálni a vezetőülés alatti tárolórekeszt, a sofőr váratlanul futásnak eredt. Menekülése azonban rövid ideig tartott. A járőrök pillanatok alatt utolérték, és visszakísérték a teherautóhoz.

A megszakított ellenőrzés folytatásakor kiderült, miért akart elszökni a férfi.

Az ülés alatti rekeszbe 12 maroklőfegyvert és a hozzájuk tartozó tárakat rejtettek.

A NAV munkatársai a sofőrt, a lefoglalt fegyvereket és a kábítószert átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a további eljárás lefolytatására.

Fénykép forrása: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images