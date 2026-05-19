  • Megjelenítés
Masszív fegyverszállítmányt fogtak el a magyar autópályán - Fotón a rutinellenőrzés alatt előbukkanó arzenál
Globál

Masszív fegyverszállítmányt fogtak el a magyar autópályán - Fotón a rutinellenőrzés alatt előbukkanó arzenál

Portfolio
Rutinellenőrzésnek indult, végül kábítószer és egy tucatnyi lőfegyver került elő egy török kamionból az M5-ös autópályán. A járművezető a kutatás közben megpróbált elmenekülni. A pénzügyőrök azonban percek alatt elfogták, majd a fegyverarzenállal együtt átadták a rendőrségnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásánál állítottak meg egy Németországba tartó, alumíniumot szállító török kamiont. A rakomány mellett a járőrök a vezetőfülkét is átvizsgálták, mivel onnan erős, szúrós szag áradt. A belső térben lévő irattáskából csaknem 67 grammnyi, nejlonba csomagolt kábítószergyanús anyag került elő. Erről a sofőr azonnal elismerte, hogy marihuána.

A pénzügyőrök ekkor értesítették a rendőrséget, majd az egyenruhásokkal közösen folytatták a jármű átkutatását. Amikor elkezdték vizsgálni a vezetőülés alatti tárolórekeszt, a sofőr váratlanul futásnak eredt. Menekülése azonban rövid ideig tartott. A járőrök pillanatok alatt utolérték, és visszakísérték a teherautóhoz.

A megszakított ellenőrzés folytatásakor kiderült, miért akart elszökni a férfi.

Az ülés alatti rekeszbe 12 maroklőfegyvert és a hozzájuk tartozó tárakat rejtettek.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Nukleáris fegyvereket és több száz rakétát vesz elő Oroszország: 65 ezer katonát mozgat meg a Kreml

Leghűségesebb szövetségesébe gázolt bele az Egyesült Államok? – Leforrázva állnak az európai katonai nagyhatalom vezetői

A NAV munkatársai a sofőrt, a lefoglalt fegyvereket és a kábítószert átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a további eljárás lefolytatására.

nav fotó
Fénykép forrása: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Bezzegország leszünk? Szinte hihetetlen, amit Magyarország művel, és hol van még a vége?
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility