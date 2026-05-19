Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult

Egy coloradói felnőtt hantavírus-fertőzés következtében vesztette életét - közölték az amerikai hatóságok. Nagy-Britannia mindeközben kísérleti vírusellenes gyógyszert kapott Japántól. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a megbetegedések nem jelentenek világjárvány-kockázatot.

A coloradói közegészségügyi hatóság hétfőn közölte, hogy

az elhunyt személy fertőzése nem áll összefüggésben az óceánjárón kialakult járvánnyal.

A halált okozó hantavírustörzs az év ezen szakaszában rendszeresen előfordul Coloradóban. A fertőzés forrását jelenleg is vizsgálják.

A járvány középpontjában álló, holland lobogó alatt közlekedő MV Hondius hétfőn futott be Rotterdam kikötőjébe. A hatóságok itt megkezdték a személyzet és az egészségügyi stáb partra szállítását. A hajón mintegy 150 utas és személyzeti tag tartózkodott 23 országból, amikor május 2-án súlyos légúti megbetegedések halmozódását jelentették a WHO-nak. A hajóhoz köthető fertőzöttek közül hárman meghaltak. Jelenleg összesen nyolc megerősített és két valószínűsített esetet tartanak nyilván.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy Nagy-Britannia a hétvégén favipiravir hatóanyagú gyógyszert kapott Japántól a járvány elleni védekezés részeként. A szer hantavírus elleni alkalmazása kísérleti fázisban van. A leszállított adagok számát sem a brit, sem a japán hatóságok nem hozták nyilvánosságra. Az UKHSA szerint a szélesebb körű terjedés kockázata az Egyesült Királyságban továbbra is nagyon alacsony.

A favipiravirt Japánban Avigan márkanéven forgalmazza a Fujifilm egyik leányvállalata. A szert új, illetve újra felbukkanó influenzavírusok elleni sürgősségi gyógyszerként engedélyezték. A hatóanyag egy olyan kulcsfontosságú enzimet gátol, amely számos vírus szaporodásához szükséges. Piet Maes, a Brüsszeli Egyetem virológusa elmondta, hogy a szer hantavírus elleni hatékonyságát egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérletek eredményei támasztják alá. Megbízható humán klinikai adatok még nem állnak rendelkezésre. Ezenkívül nem létezik nemzetközileg elfogadott protokoll a gyógyszer rutinszerű alkalmazására hantavírus-fertőzés esetén.

A hajón kitört járványt egy ritkább hantavírustörzs, az úgynevezett Andes-vírus okozza. Ez az egyetlen olyan ismert változat, amely emberről emberre is képes terjedni, bár ehhez jellemzően hosszan tartó, szoros fizikai kontaktus szükséges. A WHO szerint

nem azonosítottak olyan genetikai mutációkat, amelyek a vírust fertőzőbbé vagy súlyosabb lefolyásúvá tennék.

