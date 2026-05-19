  • Megjelenítés
Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult
Globál

Meghalt egy újabb hantavírusos beteg, ám ő nem a hajón fertőződött meg, vizsgálat indult

Portfolio
Egy coloradói felnőtt hantavírus-fertőzés következtében vesztette életét - közölték az amerikai hatóságok. Nagy-Britannia mindeközben kísérleti vírusellenes gyógyszert kapott Japántól. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a megbetegedések nem jelentenek világjárvány-kockázatot.

A coloradói közegészségügyi hatóság hétfőn közölte, hogy

az elhunyt személy fertőzése nem áll összefüggésben az óceánjárón kialakult járvánnyal.

A halált okozó hantavírustörzs az év ezen szakaszában rendszeresen előfordul Coloradóban. A fertőzés forrását jelenleg is vizsgálják.

A járvány középpontjában álló, holland lobogó alatt közlekedő MV Hondius hétfőn futott be Rotterdam kikötőjébe. A hatóságok itt megkezdték a személyzet és az egészségügyi stáb partra szállítását. A hajón mintegy 150 utas és személyzeti tag tartózkodott 23 országból, amikor május 2-án súlyos légúti megbetegedések halmozódását jelentették a WHO-nak. A hajóhoz köthető fertőzöttek közül hárman meghaltak. Jelenleg összesen nyolc megerősített és két valószínűsített esetet tartanak nyilván.

Még több Globál

Asztalt borít Amerika: vége a közös munkának a legközelebbi katonai szövetségesükkel

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Kimondta Angela Merkel: egy dolgot másképp kell csinálnia Európának a békéhez – Ő maga tárgyalhat Putyinnal?

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy Nagy-Britannia a hétvégén favipiravir hatóanyagú gyógyszert kapott Japántól a járvány elleni védekezés részeként. A szer hantavírus elleni alkalmazása kísérleti fázisban van. A leszállított adagok számát sem a brit, sem a japán hatóságok nem hozták nyilvánosságra. Az UKHSA szerint a szélesebb körű terjedés kockázata az Egyesült Királyságban továbbra is nagyon alacsony.

A favipiravirt Japánban Avigan márkanéven forgalmazza a Fujifilm egyik leányvállalata. A szert új, illetve újra felbukkanó influenzavírusok elleni sürgősségi gyógyszerként engedélyezték. A hatóanyag egy olyan kulcsfontosságú enzimet gátol, amely számos vírus szaporodásához szükséges. Piet Maes, a Brüsszeli Egyetem virológusa elmondta, hogy a szer hantavírus elleni hatékonyságát egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérletek eredményei támasztják alá. Megbízható humán klinikai adatok még nem állnak rendelkezésre. Ezenkívül nem létezik nemzetközileg elfogadott protokoll a gyógyszer rutinszerű alkalmazására hantavírus-fertőzés esetén.

A hajón kitört járványt egy ritkább hantavírustörzs, az úgynevezett Andes-vírus okozza. Ez az egyetlen olyan ismert változat, amely emberről emberre is képes terjedni, bár ehhez jellemzően hosszan tartó, szoros fizikai kontaktus szükséges. A WHO szerint

nem azonosítottak olyan genetikai mutációkat, amelyek a vírust fertőzőbbé vagy súlyosabb lefolyásúvá tennék.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility