Megindultak a milliók: sosem látott demográfiai válság fenyeget, kongatja a vészharangot a világszervezet

Tajudeen Oyewale, a világszervezet afganisztáni humanitárius koordinátora hangsúlyozta, hogy az afgán menekültek ügye "komoly demográfiai és fejlesztési kihívás, amelyre hosszútávú és átfogó választ kell adni." Hozzátette, hogy a hazatérők több mint fele nő és gyerek, az utóbbi csoportból pedig sokan már Afganisztánon kívül születtek és nevelkedtek, és nincs kapcsolatuk az otthoni közösségekkel.
Kiemelte, hogy bár a fogadópontokon nyújtott segítség továbbra is életbevágó, a program során az emberek hosszútávú megélhetését is igyekeznek előmozdítani, például a lakhatást és az egészségügyi ellátást.
"Máskülönben újabb számkivetettség és mélyülő szegénység vár rájuk, és számolni kell a társadalmi feszültségek növekedésével is, mind a hazatérők, mind a közösségek terén" - figyelmeztetett.
Az ENSZ adatai szerint
2023 szeptembere óta csaknem 5,9 millió afgán tért vissza hazájába, egyedül 2025-ben 2,9 millióan, az idei év első négy hónapjában pedig további 600 ezer hazatérőről tudni.
A világszervezet közleménye szerint a határ menti, az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) által koordinált humanitárius mechanizmusra mintegy 100 millió dollárt (31 milliárd forint) szánnának, a hosszútávú, a visszailleszkedést segítő támogatásokra pedig 428,5 millió dollárt (132 milliárd forint) különítenének el.
A kedden bemutatott terv szerint feltehetően Iránból további 1,7 millióan, Pakisztánból pedig 1,1 millióan térhetnek haza.
A program elindítására alig két hónappal azt követően került sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) úgy döntött, három hónapra megújítja afganisztáni misszióját.
