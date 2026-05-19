  • Megjelenítés
Meglépték azt, amire a hidegháború óta nem volt példa: állig felfegyverzett hadihajókkal készül a NATO-tagállam az orosz rakéták ellen
Globál

Meglépték azt, amire a hidegháború óta nem volt példa: állig felfegyverzett hadihajókkal készül a NATO-tagállam az orosz rakéták ellen

Portfolio
Svédország hivatalosan is a francia Naval Group FDI-fregattját választotta új, Luleå-osztályú hadihajóprogramjához. A négy fregattból álló, mintegy 5 milliárd dolláros beszerzés a hidegháború óta a legnagyobb svéd felszíni haditengerészeti beruházás. Ennek révén Stockholm a parti védelemről a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú tengeri elrettentés irányába lép tovább - számolt be az Army Recognition.

A döntést május 19-én jelentette be Ulf Kristersson miniszterelnök, Pål Jonson védelmi miniszter és Michael Claesson vezérkari főnök. A beszerzés összértéke megközelíti a 40 milliárd svéd koronát. Ez hajótestenként nagyjából 10 milliárd koronát jelent, amely azonban nem tartalmazza a rakéták, a szenzorrendszerek, a lőszerkészletek és az életciklus-támogatás költségeit. Az első egység 2030-ban áll szolgálatba, ezt követően évente egy hajó átadásával számolnak.

A Luleå-osztály a svéd flotta számára önálló körzeti légvédelmi képességet teremt. Az Aster 30-as elfogórakétákkal, a Thales Sea Fire aktív fázisvezérelt lokátorával, valamint egy 32 cellás függőleges rakétaindító rendszerrel felszerelt fregattok

kifejezetten az orosz cirkáló- és ballisztikusrakéta-fenyegetés elhárítására készülnek.

A francia hajótestbe ugyanakkor svéd fegyverzetet, szenzorokat és harcvezetési rendszereket is integrálnak. Ez a megoldás egyszerre biztosítja a NATO-interoperabilitást, valamint a nemzeti szuverenitást a kulcsfontosságú alrendszerek felett.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Putyin hatalmas üzletet készül kötni Amerika legnagyobb riválisával, de könnyen elhasalhat a nagy terv

Sorban állnak a katonai hatalmak Kijevnél: a világ legerősebb országa is tudni akarja szuperdrónok titkait

Stockholm a döntést közvetlenül az orosz rakétafenyegetés fokozódásával, illetve a 2024. márciusi NATO-csatlakozásból fakadó kötelezettségekkel indokolta. A svéd haditengerészet eddig elsősorban a Balti-tenger parti vizein tevékenykedett. A Luleå-osztály viszont már képes lesz tartós jelenlétet biztosítani a nyílt tengeren is. Ez magában foglalja az észak-atlanti tengeri utánpótlási útvonalak védelmét, valamint a szövetséges hajókötelékek kísérését. A Halland- és Östergötland-osztályú rombolók hidegháborús kivonása óta ez az első alkalom, hogy Svédország nagyméretű felszíni hadihajókat szerez be.

Kapcsolódó cikkünk

Furcsa repülőgépet kapnak az amerikai katonák: pillanatok alatt darabokra szedhető, de messze nem vethető be bárki ellen

Aláírták a paktumot: évtizedes lemaradást dolgoznak le egyetlen húzással a NATO-tagállamban

Kiderült Oroszország kínos titka: képtelen a hadiipar tartani a lépést, inkább más megoldáshoz folyamodtak

Címlapkép forrása: Rama via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility