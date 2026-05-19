Meglépték azt, amire a hidegháború óta nem volt példa: állig felfegyverzett hadihajókkal készül a NATO-tagállam az orosz rakéták ellen

A döntést május 19-én jelentette be Ulf Kristersson miniszterelnök, Pål Jonson védelmi miniszter és Michael Claesson vezérkari főnök. A beszerzés összértéke megközelíti a 40 milliárd svéd koronát. Ez hajótestenként nagyjából 10 milliárd koronát jelent, amely azonban nem tartalmazza a rakéták, a szenzorrendszerek, a lőszerkészletek és az életciklus-támogatás költségeit. Az első egység 2030-ban áll szolgálatba, ezt követően évente egy hajó átadásával számolnak.

A Luleå-osztály a svéd flotta számára önálló körzeti légvédelmi képességet teremt. Az Aster 30-as elfogórakétákkal, a Thales Sea Fire aktív fázisvezérelt lokátorával, valamint egy 32 cellás függőleges rakétaindító rendszerrel felszerelt fregattok

kifejezetten az orosz cirkáló- és ballisztikusrakéta-fenyegetés elhárítására készülnek.

A francia hajótestbe ugyanakkor svéd fegyverzetet, szenzorokat és harcvezetési rendszereket is integrálnak. Ez a megoldás egyszerre biztosítja a NATO-interoperabilitást, valamint a nemzeti szuverenitást a kulcsfontosságú alrendszerek felett.

Stockholm a döntést közvetlenül az orosz rakétafenyegetés fokozódásával, illetve a 2024. márciusi NATO-csatlakozásból fakadó kötelezettségekkel indokolta. A svéd haditengerészet eddig elsősorban a Balti-tenger parti vizein tevékenykedett. A Luleå-osztály viszont már képes lesz tartós jelenlétet biztosítani a nyílt tengeren is. Ez magában foglalja az észak-atlanti tengeri utánpótlási útvonalak védelmét, valamint a szövetséges hajókötelékek kísérését. A Halland- és Östergötland-osztályú rombolók hidegháborús kivonása óta ez az első alkalom, hogy Svédország nagyméretű felszíni hadihajókat szerez be.

Címlapkép forrása: Rama via Wikimedia Commons