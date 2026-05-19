Melegváltásban kilincselnek a felemelkedő szuperhatalommál: Trump után Putyinnal ráz kezet a kínai vezető

Kuo, akit a pekingi állami média kedden idézett, elmondta,
ez lesz Putyin 25. látogatása Kínában.
Hozzátette: Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin stratégiai iránymutatása mellett az elmúlt években az
új korszakra szóló, átfogó kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség
stabilan fejlődött és tovább mélyült, miközben a kétoldalú együttműködés számos területen bővült.
A szóvivő szerint a 2026-os év több szempontból is mérföldkő a kétoldalú kapcsolatokban: idén van a kínai-orosz stratégiai együttműködési partnerség létrejöttének 30. évfordulója, valamint a jószomszédi barátságról és együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója.
A látogatás apropóján kínai állami médiumok összegzést közöltek Hszi Csin-ping elmúlt évekbeli kijelentéseiről a kínai-orosz kapcsolatokról.
A kínai elnök korábban többször hangsúlyozta, hogy Kína és Oroszország "egymástól elválaszthatatlan jó szomszédok", "a nehéz időkben is egymás mellett álló igaz barátok", valamint "egymás sikerét segítő partnerek".
Hszi korábbi nyilatkozataiban rendszeresen kiemelte azt is, hogy a kínai-orosz kapcsolat "nem irányul harmadik fél ellen", és "nem függ egyetlen harmadik féltől sem", miközben a két ország – mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja – meglátása szerint közös felelősséget visel a globális stratégiai stabilitás fenntartásában.
