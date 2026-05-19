Nukleáris fegyvereket és több száz rakétát vesz elő Oroszország: 65 ezer katonát mozgat meg a Kreml

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint 2026. május 19. és 21. között

a fegyveres erők a nukleáris fegyverek előkészítését és alkalmazását gyakorolják.

A szimuláció célja, hogy felkészüljenek egy esetleges agresszió jelentette fenyegetésre.

A hadgyakorlaton több mint 65 ezer katona és 7800 haditechnikai eszköz vesz részt,

bevetésre kerül több mint 200 rakétaindító rendszer,

továbbá 140 harci repülőgép,

73 hadihajó

és 13 tengeralattjáró is. Utóbbiak közül nyolc stratégiai minősítéssel bír.

A tárca ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek próbaindítását is bejelentette.

A gyakorlat emellett kiterjed a Fehéroroszország területére telepített nukleáris fegyverek közös alkalmazásának szimulációjára is. Moszkva korábban az Oresnyik elnevezésű, nukleáris robbanófejjel is felszerelhető rakétarendszert telepítette a NATO-val határos szövetségesének területére.

A hadgyakorlat különösen annak fényében lehet érdekes, hogy idén februárban lejárt az Új START egyezmény, ami

az utolsó atomfegyverzet-korlátozási megállapodás Washington és Moszkva között.

Ennek következtében a világ két legnagyobb nukleáris hatalma jelenleg semmilyen szerződéses keretben nem korlátozza az arzenálját.

