Nukleáris fegyvereket és több száz rakétát vesz elő Oroszország: 65 ezer katonát mozgat meg a Kreml
Oroszország háromnapos nukleáris hadgyakorlatba kezdett, amelyen több tízezer katona vesz részt. A művelet időzítése épp egybeesik az ukrajnai drónháború fokozódásával és Vlagyimir Putyin orosz elnök kínai látogatásával - számol be a France 24.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint 2026. május 19. és 21. között

a fegyveres erők a nukleáris fegyverek előkészítését és alkalmazását gyakorolják.

A szimuláció célja, hogy felkészüljenek egy esetleges agresszió jelentette fenyegetésre.

  • A hadgyakorlaton több mint 65 ezer katona és 7800 haditechnikai eszköz vesz részt,
  • bevetésre kerül több mint 200 rakétaindító rendszer,
  • továbbá 140 harci repülőgép,
  • 73 hadihajó
  • és 13 tengeralattjáró is. Utóbbiak közül nyolc stratégiai minősítéssel bír.

A tárca ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek próbaindítását is bejelentette.

A gyakorlat emellett kiterjed a Fehéroroszország területére telepített nukleáris fegyverek közös alkalmazásának szimulációjára is. Moszkva korábban az Oresnyik elnevezésű, nukleáris robbanófejjel is felszerelhető rakétarendszert telepítette a NATO-val határos szövetségesének területére.

A hadgyakorlat különösen annak fényében lehet érdekes, hogy idén februárban lejárt az Új START egyezmény, ami

az utolsó atomfegyverzet-korlátozási megállapodás Washington és Moszkva között.

Ennek következtében a világ két legnagyobb nukleáris hatalma jelenleg semmilyen szerződéses keretben nem korlátozza az arzenálját.

