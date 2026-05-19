Putyin hatalmas üzletet készül kötni Amerika legnagyobb riválisával, de könnyen elhasalhat a nagy terv
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden este Pekingbe érkezik, majd szerdán Hszi Csin-ping kínai elnökkel egyeztet, mindössze néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte kínai látogatását - közölte a Nikkei Asia.

Hszi Csin-ping az ukrajnai invázió óta kitart Moszkva mellett, miközben a nyugati világ nagy része elszigetelte Oroszországot. A Hszinhua kínai állami hírügynökség által vasárnap közölt levélváltásban a kínai elnök úgy fogalmazott, hogy a két ország együttműködése "tovább mélyült és kézzelfogható eredményeket hozott".

Putyin szerint Kína és Oroszország kész támogatni egymást a szuverenitás és az állami egység védelmében.

A találkozó diplomáciai kontextusa különösen figyelemre méltó. Hszi az elmúlt hónapokban világvezetők sorát fogadta Pekingben, köztük Emmanuel Macront, Friedrich Merzet, Keir Starmert és Donald Trumpot is. Julian Gewirtz, a Biden-adminisztráció egykori Kína-szakértője szerint az, hogy Putyin közvetlenül Trump után érkezik, egyértelmű üzenetet hordoz: Peking legközelebbi nemzetközi partnereit az Egyesült Államokkal szembeni ellenállás köti össze. A látogatást egyébként hivatalosan már februárban megtervezték.

Az Eurasia Group elemzői szerint Hszi valószínűleg tájékoztatja Putyint a Trump-csúcstalálkozó eredményeiről. Különös figyelmet fordítanak majd az ukrajnai háborúra, Észak-Koreára, Iránra és Tajvanra. A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a két vezető egy multipoláris világrend kialakulását, valamint egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer létrejöttét fogja deklarálni. A gazdasági együttműködés szintén kiemelt helyen szerepel a napirenden. A

Szibéria Ereje 2 gázvezeték építéséről tavaly szeptemberben már jogilag kötelező érvényű megállapodás született.

Az Eurasia Group szerint azonban az árazási nézeteltérések miatt nem várható érdemi előrelépés, mivel Kína hosszú távon csökkenteni kívánja a gázimporttól való függőségét. Ennek ellenére a felek mintegy negyven dokumentum aláírását tervezik.

