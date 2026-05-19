Sorban állnak a katonai hatalmak Kijevnél: a világ legerősebb országa is tudni akarja szuperdrónok titkait

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Az Egyesült Államok és Ukrajna jelenleg is megbeszéléseket folytatnak egymással, az amerikai védelmi minisztérium, vagyis a Pentagon szeretné, ha hozzájutna az ukrán drónokhoz és az elektronikus hadviselési technológiákhoz, hogy ezeket tesztelni tudja, a vásárlás is szóba került. Washington azt kéri Kijevtől, hogy

a nyilvánosan meg nem nevezett rendszereket az Egyesült Államok saját hatáskörben tesztelhesse.

Információk szerint olyan fegyverekről van szó, melyeket korábban sikeresen vetettek már be az Oroszország ellenvívott háború során az ukránok.

Az értesülések szerint abban is megállapodnának Ukrajnával, hogy a jövőben a technológiákhoz vagy akár a szellemi tulajdonjoghoz is hozzáférést szerezzenek. Az amerikai fél látta a hatékonyságát az elmúlt években kifejlesztett ukrajnai fegyvereknek, ez keltette fel az érdeklődést. Kijev több alkalommal is mélyen Oroszország területére mért csapást kulcsfontosságú üzemekre. Ennek (is) köszönhetően az ukrán hadsereg képes volt ellensúlyozni a jelentős fölényben lévő oroszokat.

Az elmondások alapján a Pentagon kifejezetten nagy érdeklődést mutatott a mesterséges intelligencia alapú terminálirányító technológiák, a GPS-független navigáció, a zavarbiztos kommunikációs csatornák, valamint a drónok telepítésének tágabb harci doktrínája iránt. A tervezet ugyanakkor nem hagyományos technológiaátadási szerződés lehet, hanem

az ukrán rendszereket akarják tesztelni, hogy azok a jövőben az amerikai sereg érdekeinek megfelelően alakíthatóak legyenek.

A megállapodás egyben tovább erősítené azt a tézist, amely szerint az ukrán vált Európa legerősebb hadseregévé, a nyugati hatalmak pedig Kijevbe járnak a technológiai tudás elsajátítása érdekében. Az ország már közel négy és fél éve vív háborút a szövetségesei támogatásával a túlerőben lévő Oroszország ellen, de a gyors fejlődés segítségével az agresszor támadásait sikerült keretek között tartani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio