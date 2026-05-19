Teljesen kiakadt Ukrajna: nukleáris vörös vonalak átlépésével vádolják Putyint – Új offenzíva készül Kijev ellen?

Oroszország és Fehéroroszország nukleáris együttműködése 2023 óta folyamatosan bővül, Moszkva három éve jelentette be, hogy taktikai nukleáris fegyvereket telepít fehérorosz területre. A két ország 2024-ben már tartott közös nukleáris hadgyakorlatot,

2025-ben pedig moszkva állítólag atomtöltet hordozására alkalmas Oresnyik rakétarendszert is adott át Minszknek.

Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta a május 19. és 21. közötti hadgyakorlatot. Az orosz-fehérorosz nukleáris együttműködést

a globális biztonsági architektúra elleni példátlan kihívásnak

nevezték, amely sérti az atomsorompó-szerződés (NPT) I. és II. cikkét. Ezek tiltják, hogy atomfegyverrel rendelkező államok tömegpusztító fegyverek feletti ellenőrzést adjanak át nem nukleáris hatalmaknak, és utóbbiak befogadják ezeket.

Azzal, hogy Belaruszt a NATO-határok közelében lévő nukleáris hídfőállásává teszi, a Kreml gyakorlatilag legitimálja a nukleáris fegyverek globális elterjedését, és veszélyes precedenst teremt más autoriter rezsimek számára

- áll az ukrán közleményben, mely felszólította a nyugati hatalmakat és az egész világot, hogy

ne hagyja figyelmen kívül Moszkva és Minszk vakmerőségét, amellyel "szándékosan átlépték az atomsorompó-szerződés összes vörös vonalát".

Ukrajna álláspontja szerint határozott reakcióra és elrettentésre van szükség.

Volodimir Zelenszkij múlt héten arról beszélt, hogy Moszkva fokozza az Aljakszandr Lukasenkára nehezedő nyomást, hogy Fehéroroszország közvetlenebb szerepet vállaljon az Ukrajna elleni háborúban. Az ukrán elnök szerint Kijev részletes információkkal rendelkezik az orosz és a fehérorosz vezetés közötti egyeztetésekről. Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy

Oroszország új támadó hadműveleteket fontolgathat fehérorosz területről Kijev és Csernyihiv megye irányába.

Bár fehérorosz csapatok közvetlenül nem vettek részt az Ukrajna elleni harcokban, Minszk 2022 februárjában felvonulási területet biztosított Oroszországnak. Az orosz erők Fehéroroszországból indították el a kudarcba fulladt offenzívájukat Kijev ellen.

Fehéroroszország felfegyverzése nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban

- szögezte le az ukrán külügyminisztérium.

Az orosz-fehérorosz nukleáris fenyegetésre válaszul határozott intézkedéseket sürgetett az ukrán külügyminisztérium, többek közt a szankciós nyomás fokozását, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatás növelését. Emellett a NATO keleti szárnyán történő szövetségesi jelenlét megerősítését és az Ukrajnával való mélyebb biztonsági együttműködést is szorgalmazták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images