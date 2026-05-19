  • Megjelenítés
FONTOS Innen már nincs visszaút: elkezdődött a kötvénypiac lázadása
Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója
Globál

Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója

Portfolio
Elhunyt Fang Taj-ning, a kínai hiperszonikus fegyverkutatás egyik meghatározó, egyben vitatott alakja. A halálhírt a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) erősítette meg a kedden közzétett nekrológjában - írta a South China Morning Post.

A kutató a CAS tagjaként Kína legmagasabb tudományos és technológiai akadémiai címét viselte. Elmondások szerint február 27-én, 68 éves korában hunyt el betegségben. Éppen a Dél-afrikai Köztársaságban tartózkodott, ahol aznap délután előadást tartott volna a Fokvárosi Egyetemen megrendezett Afrikai Számítási Mechanikai Konferencián. A CAS közleménye megerősítette a South China Morning Post márciusi értesülését Fang haláláról. A kínai közösségi médiában korábban olyan hírek terjedtek el, hogy a tudóst dél-afrikai munkaútja során váratlan rosszullét érte. A nekrológ azonban sem a halál okáról, sem a pontos körülményekről nem közölt további részleteket.

Fang neve 2022-ben került a szélesebb nyilvánosság elé, miután egy élőben közvetített tudományos konferencián egy fiatal nő többször arcon csókolta. A jelenetről készült videó futótűzként terjedt az interneten.

Az incidens miatt végül mind az egyeteme, mind a CAS fegyelmi eljárást indított ellene.

A Kínai Tudományos Akadémia a nekrológban kiemelte: Fang "hosszú időn át elkötelezetten kutatott a korszerű anyagok és a szerkezeti mechanika területén". A tudós emellett úttörő szerepet játszott Kína modern szerkezeti technológiáinak fejlesztésében.

Még több Globál

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Bírósági eljárás indult egy korábbi spanyol miniszterelnökkel szemben

Donald Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön

Kapcsolódó cikkünk

Putyin hatalmas üzletet készül kötni Amerika legnagyobb riválisával, de könnyen elhasalhat a nagy terv

Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Jönnek az új lakossági állampapírok: mutatjuk, melyik papírra érdemes most azonnal lecsapni!
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility