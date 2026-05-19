Titokzatos haláleset borzolja a kedélyeket Kínában: elhunyt a hiperszonikus fegyverprogram vezető kutatója

A kutató a CAS tagjaként Kína legmagasabb tudományos és technológiai akadémiai címét viselte. Elmondások szerint február 27-én, 68 éves korában hunyt el betegségben. Éppen a Dél-afrikai Köztársaságban tartózkodott, ahol aznap délután előadást tartott volna a Fokvárosi Egyetemen megrendezett Afrikai Számítási Mechanikai Konferencián. A CAS közleménye megerősítette a South China Morning Post márciusi értesülését Fang haláláról. A kínai közösségi médiában korábban olyan hírek terjedtek el, hogy a tudóst dél-afrikai munkaútja során váratlan rosszullét érte. A nekrológ azonban sem a halál okáról, sem a pontos körülményekről nem közölt további részleteket.

Fang neve 2022-ben került a szélesebb nyilvánosság elé, miután egy élőben közvetített tudományos konferencián egy fiatal nő többször arcon csókolta. A jelenetről készült videó futótűzként terjedt az interneten.

Az incidens miatt végül mind az egyeteme, mind a CAS fegyelmi eljárást indított ellene.

A Kínai Tudományos Akadémia a nekrológban kiemelte: Fang "hosszú időn át elkötelezetten kutatott a korszerű anyagok és a szerkezeti mechanika területén". A tudós emellett úttörő szerepet játszott Kína modern szerkezeti technológiáinak fejlesztésében.

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images