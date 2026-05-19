Tűz alatt Moszkva: dúl a brutális drónháború, csapás érte a legfontosabb Duna-menti kikötőt is

A Duna mentén fekvő Izmajil Ukrajna legnagyobb folyami kikötője, így kiemelt stratégiai célpontnak számít.
A helyi hatóságok a Telegramon közölték, hogy a támadóeszközök nagy részét sikerült megsemmisíteniük. Egyelőre sem áldozatokról, sem jelentős károkról nem számoltak be. A közzétett felvételeken tűzoltók küzdenek a lángokkal egy olyan épületnél, mely ablakai látdszólag betörtek a robbanás lökéshullámától.
In Odesa region, there's been another attack on the port of Izmail, situated on the River Danube.Port infrastructure facilities were damaged but no there have been no injuries so far. pic.twitter.com/p5g7rpqboj https://t.co/p5g7rpqboj— Tim White (@TWMCLtd) May 19, 2026
Az ország északkeleti nagyvárosában, Harkivban egy orosz dróntámadást követően két embert mentettek ki a romok alól. Egy személy azonban továbbra is a törmelékek alatt rekedhetett – közölte Ihor Terehov polgármester.
Mindeközben Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról tájékoztatott, hogy
négy, az orosz főváros felé tartó ukrán drónt semmisített meg a légvédelem.
A támadás azután történt, hogy a hétvégén Ukrajna nagyszabású drónoffenzívát indított Moszkva ellen. Erre Oroszország Odessza és Dnyipro elleni rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt. A csapások lakóépületeket rongáltak meg, és tucatnyi sebesültet követeltek.
Hétfő este az Ukrajnával határos Kurszki területen egy nő életét vesztette, ketten pedig megsebesültek egy ukrán támadásban. A déli Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt szintén dróncsapások érték. Jaroszlavlban, ahol jelentős orosz olajfinomítói kapacitás található, a kormányzó a Moszkva felé tartó autósokat is figyelmeztette a drónveszélyre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az elmúlt hónapokban Oroszország kőolaj-finomítói kapacitása tíz százalékkal csökkent, emellett olajkutakat is le kellett állítani.
Putyin persze háborús tartalékot épített fel, de semmiképpen sem eleget ahhoz, hogy a végtelenségig harcoljon
- tette hozzá az ukrán államfő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
