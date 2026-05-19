Tűz alatt Moszkva: dúl a brutális drónháború, csapás érte a legfontosabb Duna-menti kikötőt is
Kedd hajnalban orosz légitámadás érte az Odessza megyei Izmajil kikötői infrastruktúráját, miközben Ukrajna több drónt indított Moszkva irányába - számol be a Reuters.

A Duna mentén fekvő Izmajil Ukrajna legnagyobb folyami kikötője, így kiemelt stratégiai célpontnak számít.

A helyi hatóságok a Telegramon közölték, hogy a támadóeszközök nagy részét sikerült megsemmisíteniük. Egyelőre sem áldozatokról, sem jelentős károkról nem számoltak be. A közzétett felvételeken tűzoltók küzdenek a lángokkal egy olyan épületnél, mely ablakai látdszólag betörtek a robbanás lökéshullámától.

Az ország északkeleti nagyvárosában, Harkivban egy orosz dróntámadást követően két embert mentettek ki a romok alól. Egy személy azonban továbbra is a törmelékek alatt rekedhetett – közölte Ihor Terehov polgármester.

Mindeközben Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról tájékoztatott, hogy

négy, az orosz főváros felé tartó ukrán drónt semmisített meg a légvédelem.

A támadás azután történt, hogy a hétvégén Ukrajna nagyszabású drónoffenzívát indított Moszkva ellen. Erre Oroszország Odessza és Dnyipro elleni rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt. A csapások lakóépületeket rongáltak meg, és tucatnyi sebesültet követeltek.

Hétfő este az Ukrajnával határos Kurszki területen egy nő életét vesztette, ketten pedig megsebesültek egy ukrán támadásban. A déli Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt szintén dróncsapások érték. Jaroszlavlban, ahol jelentős orosz olajfinomítói kapacitás található, a kormányzó a Moszkva felé tartó autósokat is figyelmeztette a drónveszélyre.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az elmúlt hónapokban Oroszország kőolaj-finomítói kapacitása tíz százalékkal csökkent, emellett olajkutakat is le kellett állítani.

Putyin persze háborús tartalékot épített fel, de semmiképpen sem eleget ahhoz, hogy a végtelenségig harcoljon

- tette hozzá az ukrán államfő.

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

