Új szövetség alakul a világ egyik legfeszültebb térségében: összeáll a két katonai hatalom, ez mindent megváltoztat
Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közös alapot hozott létre fegyverrendszerek beszerzésére és fejlesztésére – értesült a Middle East Eye két amerikai forrásból.

Az egyik jelenleg is hivatalban lévő amerikai tisztviselő szerint

a két ország drónelhárító rendszereket (C-UAS) és egyéb légvédelmi eszközöket kíván közösen beszerezni és fejleszteni.

Az Emírségek emellett az izraeli légvédelmi technológiák továbbfejlesztését is finanszírozhatja. Egy korábbi amerikai tisztségviselő a lapnak elmondta, hogy "rengeteg pénzt" különítettek el az alapra. A beszerzések ráadásul valószínűleg túlmutatnak majd a légvédelem területén.

A megállapodás akkor öltött végleges formát, amikor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az amerikai–izraeli Irán elleni hadműveletek idején az Emírségekbe látogatott. A jeruzsálemi politikus irodája hivatalos közleményt adott ki a vizitről, Abu-Dzabi viszont szokatlan módon cáfolta azt. A sajtómegkeresésre sem az Emírségek, sem Izrael washingtoni nagykövetsége nem reagált. A háttérben az áll, hogy Irán februárban az amerikai–izraeli támadásra válaszul több ezer csapást mért az Öböl-térségre. Az Emírségek szenvedte el a legsúlyosabb támadásokat: közel háromezer iráni drón és rakéta célozta az országot.

Izrael a konfliktus idejére Vaskupola légvédelmi ütegeket és kezelőszemélyzetet telepített az Emírségekbe.

A két ország közötti védelmi együttműködés elmélyítése már a 2020-as Ábrahám-egyezmények egyik legfontosabb ígérete volt. 2025 júniusában az emírségekbeli Edge Group védelmi vállalat harmincszázalékos részesedést szerzett az izraeli Thirdeye Systems nevű cégben. Ez a vállalat mesterséges intelligenciát integrál drónokba. A közeledés gazdasági logikája egyértelmű:

Izraelnek szüksége lesz az Emírségek pénzére. Nekünk megvan a technológiánk, de hiányoznak a források. Az Emírségeknek megvannak a forrásai, de hiányzik a technológia

– fogalmazott Joel Guzanszkij, a tel-avivi Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének öbölszakértője. Netanjahu maga is jelezte, hogy Izraelnek esetleg fokozatosan le kell építenie az amerikai segélyektől való függőségét. Az Emírségek Izrael felé fordulása merően eltér a szomszédai stratégiájától. Szaúd-Arábia például Pakisztánnal, Törökországgal és Egyiptommal mélyíti biztonsági kapcsolatait.

