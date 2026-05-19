Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét

Miért pont Őt? Amikor én a Vezérkar főnöke voltam, őt választottam helyettesemnek. Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé.Az értékrendünk azonos. Ő nem „csak” parancsnok, igazi bajtárs”
– indokolja döntését a miniszter.
Ismerteti: Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig. Szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is.
Ruszin-Szendi Romulusz ismerteti a vezérkari főnök feladatait is:
- Helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.
- Meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között.
- Véget ér a „félelemre épített vezetés.”
A cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása. Ehhez pedig olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát. Akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől. Akik azt mondják utánam és nem, azt, hogy előre”
– írja a miniszter.
Sándor Zsolt altábornagy a miniszter beszámolója szerint elvállalta a feladatot.
Jelenleg a vezérkari főnök hivatalosan Böröndi Gábor vezérezredes, aki 2023-ban Ruszin-Szendi Romulusztól vette át a tisztséget. A miniszter nem tett közzé részletes információkat a várható átadás-átvétel ütemezéséről.
