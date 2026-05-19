  • Megjelenítés
Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét
Globál

Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét

Portfolio
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát – a bejelentés a miniszter Facebook-oldalán olvasható.

Miért pont Őt? Amikor én a Vezérkar főnöke voltam, őt választottam helyettesemnek. Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé.Az értékrendünk azonos. Ő nem „csak” parancsnok, igazi bajtárs”

– indokolja döntését a miniszter.

Ismerteti: Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig. Szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is.

Ruszin-Szendi Romulusz ismerteti a vezérkari főnök feladatait is:

Még több Globál

Aláírták a paktumot: évtizedes lemaradást dolgoznak le egyetlen húzással a NATO-tagállamban

Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

Vadonatúj fegyvert állítanak szolgálatba Magyarország szomszédjában – Nézzük, mit tud a SIG 516

  • Helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.
  • Meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között.
  • Véget ér a „félelemre épített vezetés.”

A cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása. Ehhez pedig olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát. Akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől. Akik azt mondják utánam és nem, azt, hogy előre”

– írja a miniszter.

Sándor Zsolt altábornagy a miniszter beszámolója szerint elvállalta a feladatot.

Jelenleg a vezérkari főnök hivatalosan Böröndi Gábor vezérezredes, aki 2023-ban Ruszin-Szendi Romulusztól vette át a tisztséget. A miniszter nem tett közzé részletes információkat a várható átadás-átvétel ütemezéséről.

Kapcsolódó cikkünk

Ruff Bálint újabb magas rangú pozíciót kapott Magyar Pétertől

Döntött Orbán Anita: visszarendeli a nagykövetet Magyarország legfontosabb szövetségesétől

Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility