Új vezérkari főnököt nevezett meg Ruszin-Szendi Romulusz - Ő veszi át a Magyar Honvédség legmagasabb tisztségét

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát – a bejelentés a miniszter Facebook-oldalán olvasható.

Miért pont Őt? Amikor én a Vezérkar főnöke voltam, őt választottam helyettesemnek. Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé.Az értékrendünk azonos. Ő nem „csak” parancsnok, igazi bajtárs”

– indokolja döntését a miniszter.

Ismerteti: Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig. Szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is.

Ruszin-Szendi Romulusz ismerteti a vezérkari főnök feladatait is:

Helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.

Meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között.

Véget ér a „félelemre épített vezetés.”

A cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása. Ehhez pedig olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát. Akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől. Akik azt mondják utánam és nem, azt, hogy előre”

– írja a miniszter.

Sándor Zsolt altábornagy a miniszter beszámolója szerint elvállalta a feladatot.

Jelenleg a vezérkari főnök hivatalosan Böröndi Gábor vezérezredes, aki 2023-ban Ruszin-Szendi Romulusztól vette át a tisztséget. A miniszter nem tett közzé részletes információkat a várható átadás-átvétel ütemezéséről.

