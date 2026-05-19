Ukrán főparancsnok: Oroszország teljesen új irányból indíthat támadást Ukrajna ellen, a nukleáris műveletek jelzik

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Militarnyi hírportálnak adott interjújában megerősítette, hogy az orosz vezérkar aktívan számol egy északi irányból indítandó támadás lehetőségével. A tábornok hangsúlyozta, hogy a fenyegetés valós.

Egy ilyen akció végrehajtása esetén jelentősen kiszélesedne a frontvonal.

Szirszkij azokra a hírszerzési információkra hivatkozott, amelyeket korábban Volodimir Zelenszkij elnök hozott nyilvánosságra. Zelenszkij május 15-én egyeztetett az ukrán vezérkarral, a katonai és a külső hírszerzéssel, valamint az Ukrán Biztonsági Szolgálattal. Ezt követően jelentette be, hogy Oroszország Fehéroroszország területének felhasználásával tervez új hadműveleteket.

Az ukrán államfő szerint ezek a műveletek Ukrajna, vagy akár valamelyik NATO-tagállam ellen is irányulhatnak. A tervek között egy Csernyihiv–Kijev irányú támadás is szerepel. A bejelentést követően néhány nappal

Minszk és Moszkva közös nukleáris hadgyakorlatba kezdett.

