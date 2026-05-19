Utasítást adott Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatosan

Utasítást adott Volodimir Zelenszkij az ukrán külügyminisztériumnak a Magyarországgal való kapcsolatok rendezésére.

Az ukrán elnök Telegram-csatornáján számol be arról, hogy találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, akivel áttekintették május és június külpolitikai feladatait.

Zelenszkij azt írja:

az egyik legfontosabb feladat az, hogy az „új magyar hatóságokkal” Ukrajna aktív párbeszédet kezdjen

– az elnök arra számít, hogy

kilátások vannak a kapcsolatok konstruktív újraindítására.”

Kitér arra is, hogy külügyminiszteri és más szinten is kétoldalú találkozóra készül Ukrajna Magyarország új vezetőivel.

Számítok az eredményekre”

– írja az ukrán elnök.

Emellett a posztban beszámol arról is, hogy Ukrajna külügyminisztere az EU-s csatlakozási folyamat folytatásán és a Grúziával való kapcsolatok normalizálásán is dolgozni fog.

