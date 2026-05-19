Vadonatúj fegyvert állítanak szolgálatba Magyarország szomszédjában – Nézzük, mit tud a SIG 516
Több évnyi hercehurca után kezd úgy kinézni, hogy Románia eldöntötte, milyen gépkarabélyokkal akarja lecserélni az elöregedő hazai Kalasnyikov-variánsokat: a kiváló hírű svájci SIG Sauer házi „M4-ese”, a SIG 516 G3 lett a befutó. Nézzük, mi volt a gond a szomszédok régi gépkarabélyával, és mit tud az új.

A román fegyveres erők sztenderd gépkarabélya jelenleg még a szovjet AKM-en és AK-74-esen alapuló, de hazai gyártmányú PA md. 86-os. Az 5,45-ös szovjet lőszert tüzelő fegyver a „nagytestvérhez” képest kapott néhány változtatást: azonnal feltűnik az előagy fából készült markolata, ami elméletileg kényelmesebbé teszi a gépkarabélyt (bár arról megoszlanak a vélemények, hogy ez tényleg így van-e), a fegyver felhúzókarja már nem 45, hanem 60 fokban áll ki a zárból, könnyebbé téve a bal kézzel történő csőretöltést.

A Pm md. 86-os az AKM és az AK-74 érdekes hibridje. A furcsa elülső markolat azonnal felismerhetővé teszi. Forrás: Wikimedia Commons

Akadnak ugyanakkor kisebb gondok is: az md. 86-os gázelvezető rendszere az AKM és az AK-74 hibridje, ezt a kombinációt pedig jóval nehezebb tisztán tartani, a deszantverzióra felszerelt oldalra behajtható tus pedig valószínűleg az egyik, ha nem a legkényelmetlenebb AK tus, amit valaha legyártottak.

Az sokáig kérdéses volt, hogy Bukarest végül az olasz Beretta ARX160-ast, vagy a svájci SIG 516-os legújabb, G3-as jelzésű verzióját fogja-e rendszeresíteni.

Bár a beszámolók szerint a Beretta is remek fegyver, végül a svájci gépkarabély lett a befutó.

A SIG 516 a német H&K gyár szintén kiváló 416-os modelljén alapul, ugyanakkor az egyébként szándékosan nagyon „M4-szerűre” tervezett német verzióhoz képest a svájci még több alkatrészében csereszavatos a legendás amerikai gépkarabéllyal.

Fontos megemlíteni, hogy a H&K 416 (ezáltal pedig a SIG 516) működési elvét tekintve nem egyezik meg az M4-essel (vagy bármelyik variánsával), teljesen más a gázelvezető rendszerük. A hasonlóság oka jóval prózaibb: ahogyan keleten az AK-k, úgy nyugaton az AR-15-ösök (ez a fegyvercsalád gyűjtőneve, az M16 a katonai szolgálatban álló hosszú csövű puska, az M4 a rövid csövű karabély) számítanak sztárfegyvernek, a kezelőszervek és az ergonómia kialakítása pedig láthatóan nagyon népszerűvé teszi a rájuk hajazó, de apróságokon javító európai fegyvereket (A H&K 416 lassan a NATO legelterjedtebb gépkarabélya lesz például).

Hiába számít remek fegyvernek, nem az olasz Beretta ARX-160-as lett a befutó Romániában. Forrás: 7th Army Training Command via Wikimedia Commons

A románok számára egyébként nem csak a csili-vili modern technológia miatt volt időszerű az md. 86-os cseréje: a NATO-n belül egyedül Bukarest használt többségében 5.45-ös szovjet lőszert használó gépkarabélyokat, a katonai szövetség döntő része a SIG 516-os által is használt 5,56-os NATO-lőszert alkalmazza, így végtelenül logikus döntés volt áttérni az új kaliberre.

Az elérhető források szerint ráadásul Romána nem vásárolni fogja a svájciaktól az új gépkarabélyt:

a hazai Cugir fegyvergyárban fogják elkészíteni a megrendelt 150 ezer fegyver többségét.

Címlapkép forrása: Rizuan via Wikimedia Commons

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

