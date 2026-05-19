Váratlan fordulat: Putyin háta mögött olyat mondott a szuperhatalom az ukrajnai háborúról, amit korábban soha

Hszi megjegyzése szokatlanul nyíltnak számít. Habár a Joe Bidennel folytatott megbeszélésein a kínai vezető "őszinte és közvetlen" párbeszédet folytatott Oroszországról és Ukrajnáról, soha nem mondott véleményt Vlagyimir Putyinról vagy magáról a háborúról.

A pekingi csúcson elhangzottak azért is figyelemre méltók, mert Putyin kedden már Kínába érkezett, hogy találkozzon Hszivel.

A találkozóra mindössze négy nappal azután kerül sor, hogy a kínai elnök Donald Trumpot fogadta.

Putyin 2022 februárjában, három héttel azután rohanta le Ukrajnát, hogy Hszivel "határtalan partnerséget" hirdetett Pekingben. A mostani, kétnapos látogatás egybeesik a kínai-orosz barátságszerződés évfordulójával, amelyet 25 évvel ezelőtt írt alá Putyin és Csiang Cö-min kínai elnök.

A Financial Times értesülései alapján Trump előállt egy olyan javaslattal is Pekingben, miszerint

az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak össze kellene fognia a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen,

mivel ezen a téren egybeesnek az érdekeik. A Trump-kormányzat korábban élesen bírálta az ICC-t, amelynek Washington nem tagja.

A Fehér Ház vasárnap közzétett egy hivatalos összefoglalót a pekingi csúcsról, ebben azonban sem Putyinra, sem az ukrajnai háborúra nem történt utalás.

