Váratlan javaslat érkezett Németországból: katonai értelemben az EU részévé tennék Ukrajnát

Az Európai Uniónak Ukrajnát katonai értelemben szorosabban be kellene vonni az uniós védelmi struktúrákba – hangsúlyozta kedden Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök.

Az Európai Unió tagállamainak egymás között is van egy katonai segítségnyújtási paktuma

– mondta Söder újságíróknak nyilatkozva Münchenben a tartományi kabinet ülését követően.

Jó ötlet lenne, ha elgondolkodnánk azon, hogy Ukrajnát tartósan katonai értelemben az Európai Unióhoz kötnénk. Mert nem szabad, hogy kárba vesszen a szakértelem, erő, valamint az Európai Unió és persze Németország pénzügyi hozzájárulása

– hangoztatta.

Söder méltatta Ukrajna katonai erejét is. Mint mondta, feltűnő, hogy egyes előrejelzések ellenére hihetetlenül erősen tartja magát, időközben katonailag csaknem azonos szinten tevékenykedik, és különösen új taktikákkal, struktúrákkal és saját gyártmányú fegyverekkel részben még a donorainak is ismételten azt bizonyítja, hogy miként lehet egy korszerű hadsereget ilyen nyomás alatt létrehozni.

Söder ugyanakkor kiemelte, hogy az Egyesült Államok vonakodása miatt Ukrajna NATO-csatlakozása nehéznek ígérkezik, és az uniós integráció is „egy nagyon hosszú folyamat”.

Éppen ezért is

„nagyon észszerű” lenne bevonni Ukrajnát és Törökországot is, amelyek a legnagyobb hadseregekkel rendelkeznek Európában, az európai védelmi struktúrákba.

Úgy fogalmazott, hogy általánosságban továbbra is helyes, hogy Németország támogatja Ukrajnát, még akkor is, ha egyelőre nem látni a háború végét.

