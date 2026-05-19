Váratlanul előkerült az iszlamista rezsim legfőbb vezetője: ilyen üzenetet aligha vártak volna tőle

Iránban a február 28-i amerikai-izraeli közös támadást követően választottak új legfőbb vezetőt, mivel a légicsapás végzett Ali Hámenei-jel, a korábbi ajatollahhal. A választás végül az idős döntéshozó fiára esett, ő már hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Visszatérően felmerülnek a pletykák, hogy valójában az ország új vezetője megsérült egy csapásban és nincs jó állapotban, ezért nem mutatkozik nyilvánosan. Miközben Teherán és Washington között tartanak az egyezkedések a háború lezárásáról, újra felmerült egy pletyka, ami az ajatollah egészségügyi állapotát firtatja.

Erre váratlanul felbukkant Irán legfőbb vezetője. Továbbra sem személyesen, csak egy neki tulajdonított üzenetet tettek közzé:

a népességnövekedést és a gyermekvállalás előmozdítását hangsúlyozza, ami szerinte édesapja egyik legfontosabb ügye volt, stratégiai kérdésnek tekintette.

A kijelentést követően továbbra is talány marad, hogy pontosan milyen állapotban van az Iszlám Köztársaság legfontosabb embere. Az is találgatásra ad okot, hogy a háborús helyzetben miért pont ezt a témát tartotta fontosnak kiemelni.

